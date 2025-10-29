Григорий Лепс вернулся на сцену: что певец сказал о слухах про свою смерть

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РФ Григорий Лепс провёл концерт в Казани после недавней госпитализации из-за отравления. Выступление состоялось на стадионе "Татнефть Арена" при полном аншлаге.

Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ григорий лепс

Певец отметил, что чувствует себя хорошо и опроверг распространившиеся слухи. Со сцены он иронично прокомментировал ситуацию со своим здоровьем.

Лепс заявил, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Он пошутил, что будет ещё долго "трепать нервы" публике и посоветовал поклонникам покупать билеты, даже если они услышат подобные сообщения.

Концерт длился более двух часов и включал все популярные хиты артиста. Уже 30 октября Лепс выступит в Самаре, тем самым подтвердив продолжение запланированного тура несмотря на недавние проблемы со здоровьем.