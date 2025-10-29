Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кавказское солнце в каждой ложке: кабачковая аджика, от которой невозможно оторваться
Интеллектуальный декор 2026: почему оформление станет важнее музыки и угощений
Из мемов в легенды: как капибары превратились из забавных грызунов в символ гармонии
Едите яблоки не в то время — и толстеете: один промах рушит все усилия похудеть
Когда ремень спасает двоих: секреты безопасного вождения для женщин во время беременности
Прощание с Романом Поповым: где пройдут похороны звезды Полицейского с Рублёвки
Пока другие строят дороги, Дубай строит будущее: и показывает, как будет выглядеть мир без пробок
Работает без отказа: мощная подкормка для комнатных цветов из отходов — и удобрение, и защита
Пузырьки, которые будят клетки: как газировка временно включает ускоренный режим организма

Много спишь: какие претензии Дмитрий Тарасов предъявляет жене Анастасии Костенко

1:45
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов упрекнул жену, блогера Анастасию Костенко, родившую ему четверых детей, в безделье.

Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастаисей Костенко
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Костенко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастаисей Костенко

38-летний спортсмен упрекнул жену в том, что она позволяет себе подолгу спать, и намекнул, будто она не слишком хороша в бытовых делах. В ответ многодетная мать пожаловалась на упадок сил и подчеркнула, что до сих пор не восстановилась после рождения четвертого ребенка — сына Ярослава, которому, к слову, всего полтора года.

"Ты поздно встаешь, — заявил 38-летний спортсмен, обращаясь к Анастасии. — Надо вставать утром, заряжаться и идти.

Костенко попыталась оправдаться, объяснив, что на её плечах — четверо детей, и потому выспаться она просто не успевает. Однако Дмитрий, судя по всему, остался непреклонен.

Стоит подчеркнуть, что подобное поведение для Тарасова не ново — он уже не раз выставлял жену в невыгодном свете, словно намеренно насмехаясь над ней. Тем не менее Анастасия Костенко продолжает уверять подписчиков, что их семья с Дмитрием — образцовая. Блогер искренне дорожит мужем и старается угодить ему во всем.

Она даже поддержала супруга в момент скандала с моделями из Сочи — Кристиной Смит и Натальей Свистуновой, с которыми Тарасов якобы хотел сотрудничать. По словам Костенко, муж всегда был и останется ей верен.

Напомним, что несколько лет назад активно обсуждались слухи о том, что Анастасия Костенко увела Тарасова у его бывшей супруги, певицы Ольги Бузовой. Теперь многие считают, что женщина расплачивается за те события.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Последние материалы
29 октября: владелец Копья судьбы, провал Чехова и последнее выступление Станиславского
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха
Мандарины вместо масла: неожиданный рецепт, который стал хитом сети
Это упражнение раскрывает тайну долголетия: стул покажет, насколько вы здоровы
Атака с неба началась: птичья месть — какие цвета машин становятся главной мишенью
Фильм, который должен был вдохновлять, заставил зевать: Сергей Соседов о пустом блеске патриотизма
Реальность, которой не существует: квантовая физика лишила мир времени и материи
Украинский капкан для Киркорова: какие действия певца вызвали гнев СБУ
Раковина снова дышит: старый способ возвращает поток и избавляет от засора без единой капли химии
Лесное проклятие Калифорнии: почему учёные исчезают после встречи с Мафусаилом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.