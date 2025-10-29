Много спишь: какие претензии Дмитрий Тарасов предъявляет жене Анастасии Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов упрекнул жену, блогера Анастасию Костенко, родившую ему четверых детей, в безделье.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Костенко by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастаисей Костенко

38-летний спортсмен упрекнул жену в том, что она позволяет себе подолгу спать, и намекнул, будто она не слишком хороша в бытовых делах. В ответ многодетная мать пожаловалась на упадок сил и подчеркнула, что до сих пор не восстановилась после рождения четвертого ребенка — сына Ярослава, которому, к слову, всего полтора года.

"Ты поздно встаешь, — заявил 38-летний спортсмен, обращаясь к Анастасии. — Надо вставать утром, заряжаться и идти.

Костенко попыталась оправдаться, объяснив, что на её плечах — четверо детей, и потому выспаться она просто не успевает. Однако Дмитрий, судя по всему, остался непреклонен.

Стоит подчеркнуть, что подобное поведение для Тарасова не ново — он уже не раз выставлял жену в невыгодном свете, словно намеренно насмехаясь над ней. Тем не менее Анастасия Костенко продолжает уверять подписчиков, что их семья с Дмитрием — образцовая. Блогер искренне дорожит мужем и старается угодить ему во всем.

Она даже поддержала супруга в момент скандала с моделями из Сочи — Кристиной Смит и Натальей Свистуновой, с которыми Тарасов якобы хотел сотрудничать. По словам Костенко, муж всегда был и останется ей верен.

Напомним, что несколько лет назад активно обсуждались слухи о том, что Анастасия Костенко увела Тарасова у его бывшей супруги, певицы Ольги Бузовой. Теперь многие считают, что женщина расплачивается за те события.