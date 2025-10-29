Прощание с Романом Поповым: где пройдут похороны звезды Полицейского с Рублёвки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:03
Шоу-бизнес

Известный российский актёр Роман Попов скончался 28 октября в возрасте 40 лет. Церемония прощания состоится в Москве, точная дата пока не назначена.

Роман Попов
Фото: Telegram by Telegram-канал Романа Попова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роман Попов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на друга покойного, шоумена Оганеса Григоряна. По его информации, актёр в последние месяцы серьёзно боролся с болезнью.

Причиной смерти стал рецидив астроцитомы — агрессивной опухоли головного мозга. Диагноз был поставлен Попову ещё в 2018 году.

Актёр получил широкую известность благодаря роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". За свою карьеру он снялся в почти 40 кинокартинах и телепроектах.

Юморист и друг артиста Гарик Харламов почтил его память и поделился тёплыми воспоминаниями. Он рассказал, что благодаря упорству и силе воли Попов смог добиться карьерных успехов и заслуженной славы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
