За роскошью в Болгарию: зачем Пугачёва и Галкин* купили виллу, совершив сделку удаленно

Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва и её супруг, юморист Максим Галкин* стали собственниками виллы в Болгарии. Стоимость объекта оценивается в 49 миллионов рублей.

Алла Пугачёва и Максим Галкин
Фото: Instagram by личный аккаунт Максима Галкина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алла Пугачёва и Максим Галкин

По данным Telegram-канала Mash, сделка была проведена удаленно и анонимно. Для её завершения пара предоставила документы, подтверждающие законность происхождения средств.

"Одной из причин для переезда семьи могли стать публикации о недвижимости пары в Лимассоле", — сообщает источник.

Приобретённая вилла расположена в закрытом комплексе для состоятельных владельцев. Объект площадью 230 кв. м находится в часе езды от столицы и обеспечен высоким забором для конфиденциальности. 

* признан иностранным агентом в России по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

