За роскошью в Болгарию: зачем Пугачёва и Галкин* купили виллу, совершив сделку удаленно

Певица Алла Пугачёва и её супруг, юморист Максим Галкин* стали собственниками виллы в Болгарии. Стоимость объекта оценивается в 49 миллионов рублей.
По данным Telegram-канала Mash, сделка была проведена удаленно и анонимно. Для её завершения пара предоставила документы, подтверждающие законность происхождения средств.
"Одной из причин для переезда семьи могли стать публикации о недвижимости пары в Лимассоле", — сообщает источник.
Приобретённая вилла расположена в закрытом комплексе для состоятельных владельцев. Объект площадью 230 кв. м находится в часе езды от столицы и обеспечен высоким забором для конфиденциальности.
* признан иностранным агентом в России по решению Минюста
