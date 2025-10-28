Российский рэпер может оказаться в тюрьме из-за опасной фразы: что он выкрикнул на концерте

На недавнем концерте в Москве рэпер Георгий Гергерт, известный под сценическим псевдонимом ICEGERGERT, произнёс фразу "Жизнь ворам!"* (лозунг экстремистской организации) в адрес своей аудитории, после чего сделал глоток водки.

Этот момент был мгновенно подхвачен зрителями и распространился в социальных сетях, вызвав бурю обсуждений. Как отмечают эксперты, такие высказывания могут быть восприняты как экстремистские, поскольку они связаны с популярным среди определённой группы молодёжи движением АУЕ* (признано в России экстремистским и запрещено), которое в последние годы стало объектом пристального внимания правоохранительных органов.

По словам юриста, эксперта компании "Право-Сити" Степана Углова, использование подобного лозунга может повлечь за собой уголовное преследование.

"Это означает, что любые упоминания, пропаганда или использование связанных с этим движением лозунгов и символики могут рассматриваться как проявление экстремистской деятельности", — цитирует юриста интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Экстремистская деятельность и её последствия

Статья 280 Уголовного Кодекса РФ устанавливает ответственность за публичные призывы к экстремистской деятельности. Это может включать не только слова, но и другие действия, направленные на распространение идеологии насилия и преступности. Использование упомянутого лозунга в контексте творчества рэпера ICEGERGERT может быть воспринято как попытка пропаганды антиобщественных настроений, что имеет юридические последствия.

Как объяснил Степан Углов, за подобные действия может грозить несколько видов наказания. Наказание может варьироваться от штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей до более серьёзных мер, таких как принудительные работы на срок до трёх лет или даже лишение свободы до четырёх лет с возможным запретом на занятие определённых должностей или осуществление некоторых видов деятельности.

Юрист также отметил, что суд будет учитывать множество факторов, прежде чем примет решение о наказании.

"Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, какую позицию займёт артист — признает ли он ошибку, принесёт ли публичные извинения и прекратит ли использование подобных выражений", — добавил Степан Углов.

Влияние публичных высказываний на карьеру артиста

Текущий инцидент с рэпером ICEGERGERT, безусловно, оставляет вопросы не только о его судьбе, но и о том, как важна ответственность за публичные высказывания. Множество артистов, включая рэперов, понимают, что слова, сказанные в разгаре эмоций, могут повлечь за собой серьёзные последствия как для их карьеры, так и для их отношений с фанатами и обществом в целом. Однако важно понимать, что подобные высказывания не всегда остаются без внимания правоохранительных органов, особенно если они могут быть расценены как призыв к экстремистской деятельности.

Для артистов, стремящихся сохранить свою репутацию, лучше заранее осознавать ответственность за свои слова и действия. В противном случае они рискуют попасть в ситуацию, где на кону будет не только карьера, но и личная свобода.