Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не утонуть в море фитнес-советов: 5 признаков, что перед вами не эксперт, а эхо алгоритмов
Эффективней средства для ухода за кошкой нет: идеально стерильная чистота без химии
Роковая SMS: наивная девушка из Владивостока потеряла 12 миллионов на кредите от лже-Роскомнадзора
Авачинский перевал в ярости: непогода заблокировала спасателей — что происходит с туристами
Tomahawk для Украины: Трамп взвешивает решение — что изменится
Урок Захаряна: Балахнин предостерег таланты от роковой ошибки при переходе в Европу
Копайте глубже — не клад ищете, а тюльпаны: простой способ не остаться без весеннего чуда
Механика простит, автомат — никогда: действия, после которых трансмиссия не выживает
Сийярто: этот политик — последняя надежда Украины, но Европа ему мешает

Российский рэпер может оказаться в тюрьме из-за опасной фразы: что он выкрикнул на концерте

3:26
Шоу-бизнес

На недавнем концерте в Москве рэпер Георгий Гергерт, известный под сценическим псевдонимом ICEGERGERT, произнёс фразу "Жизнь ворам!"* (лозунг экстремистской организации) в адрес своей аудитории, после чего сделал глоток водки.

Наручники и молоток
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наручники и молоток

Этот момент был мгновенно подхвачен зрителями и распространился в социальных сетях, вызвав бурю обсуждений. Как отмечают эксперты, такие высказывания могут быть восприняты как экстремистские, поскольку они связаны с популярным среди определённой группы молодёжи движением АУЕ* (признано в России экстремистским и запрещено), которое в последние годы стало объектом пристального внимания правоохранительных органов.

По словам юриста, эксперта компании "Право-Сити" Степана Углова, использование подобного лозунга может повлечь за собой уголовное преследование.

"Это означает, что любые упоминания, пропаганда или использование связанных с этим движением лозунгов и символики могут рассматриваться как проявление экстремистской деятельности", — цитирует юриста интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Экстремистская деятельность и её последствия

Статья 280 Уголовного Кодекса РФ устанавливает ответственность за публичные призывы к экстремистской деятельности. Это может включать не только слова, но и другие действия, направленные на распространение идеологии насилия и преступности. Использование упомянутого лозунга в контексте творчества рэпера ICEGERGERT может быть воспринято как попытка пропаганды антиобщественных настроений, что имеет юридические последствия.

Как объяснил Степан Углов, за подобные действия может грозить несколько видов наказания. Наказание может варьироваться от штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей до более серьёзных мер, таких как принудительные работы на срок до трёх лет или даже лишение свободы до четырёх лет с возможным запретом на занятие определённых должностей или осуществление некоторых видов деятельности.

Юрист также отметил, что суд будет учитывать множество факторов, прежде чем примет решение о наказании.

"Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, какую позицию займёт артист — признает ли он ошибку, принесёт ли публичные извинения и прекратит ли использование подобных выражений", — добавил Степан Углов.

Влияние публичных высказываний на карьеру артиста

Текущий инцидент с рэпером ICEGERGERT, безусловно, оставляет вопросы не только о его судьбе, но и о том, как важна ответственность за публичные высказывания. Множество артистов, включая рэперов, понимают, что слова, сказанные в разгаре эмоций, могут повлечь за собой серьёзные последствия как для их карьеры, так и для их отношений с фанатами и обществом в целом. Однако важно понимать, что подобные высказывания не всегда остаются без внимания правоохранительных органов, особенно если они могут быть расценены как призыв к экстремистской деятельности.

Для артистов, стремящихся сохранить свою репутацию, лучше заранее осознавать ответственность за свои слова и действия. В противном случае они рискуют попасть в ситуацию, где на кону будет не только карьера, но и личная свобода.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
Экономика и бизнес
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
Популярное
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов

Сергей Соседов раскритиковал Люсю Чеботину и Клаву Коку, заявив, что им не место на сцене. По мнению критика, поп-музыка теряет живое звучание.

Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи
Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи
Последние материалы
Tomahawk для Украины: Трамп взвешивает решение — что изменится
Урок Захаряна: Балахнин предостерег таланты от роковой ошибки при переходе в Европу
Копайте глубже — не клад ищете, а тюльпаны: простой способ не остаться без весеннего чуда
Механика простит, автомат — никогда: действия, после которых трансмиссия не выживает
Сийярто: этот политик — последняя надежда Украины, но Европа ему мешает
5 минут — и кухня блестит: аптечный дуэт, который заменяет десятки чистящих средств
Авиагигант получил зелёный свет: Индия делает ставку на Sukhoi Superjet 100
Есть то, что тревожит сильнее слов: Александр Ревва признался, почему боится за 18-летнюю дочь
Леопардовый принт возвращается: Александр Рогов раскрыл секрет его сочетания с красным
Сухие и ломкие ногти? Эксперты назвали 3 главные ошибки в уходе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.