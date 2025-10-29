В Башкирии создали петицию против Егора Крида: чего требуют жители республики

Шоу-бизнес

В Башкирии разразился скандал после того, как рэпер Егор Крид получил звание заслуженного артиста республики. В середине октября музыкант дал концерт в регионе, а затем встретился с главой Башкортостана, после чего был удостоен этой награды. Однако решение местных властей вызвало бурю недовольства у части населения, которое посчитало, что рэпер не заслуживает такого почётного звания.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Егор Крид

Петиция с требованием лишить Крида звания

После того как стало известно о награждении Крида, в интернете появилась петиция с требованием аннулировать присуждённое ему звание. На момент написания петиции её подписали более 300 человек. В петиции утверждается, что музыкант не имеет значимых заслуг перед Башкирией, а его творчество, по мнению некоторых местных жителей, не отражает культурные ценности региона.

Основной причиной протестов стало использование ненормативной лексики в песнях рэпера. Это вызвало возмущение у людей, которые считают, что для получения звания заслуженного артиста человек должен внести значительный вклад в культуру, искусство и общественную жизнь региона.

Реакция самого Крида

Сам Егор Крид, в свою очередь, выразил благодарность за присуждённое ему звание и отметил, что это стало большой честью для него. В интервью и на своей официальной странице в соцсетях он поблагодарил местные власти за тёплый приём, который ему устроили. Крид отметил, что для него эта награда стала значимым этапом в карьере.

Мнение депутатов

Не остался в стороне и депутат Госдумы Виталий Милонов, который прокомментировал ситуацию. Он заявил, что не видит в песнях Крида искусства, но в то же время отметил, что не может оценивать решение местных властей по присуждению награды. Он подчеркнул, что награды должны вручаться людям, которые создают настоящую культуру и искусство.

Обсуждение в социальных сетях

Ситуация с присуждением звания заслуженного артиста Егору Криду активно обсуждается в социальных сетях. Многие пользователи высказывают своё мнение о правомерности такого решения. Вопрос о том, какие артисты действительно достойны культурных наград, стал актуальным для широкой аудитории.