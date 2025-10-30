Твёрдое нет искушениям: Дмитрий Тарасов объяснил, как противостоять соблазнам

У футболиста Дмитрия Тарасова проснулось философское настроение, и он стал делиться с подписчиками житейской мудростью.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Тарасова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футболист Дмитрий Тарасов

Спортсмен ответил на вопрос подписчика, который поинтересовался у Дмитрия, как сохранить в себе человека в эпоху бесконечных соблазнов.

Бывший муж певицы Ольги Бузовой отметил, что соблазны всегда есть и будут. Он уверен, что противостоять им можно с помощью саморазвития. Тарасов порекомендовал окружить себя людьми с правильными жизненными ориентирами, чтобы брать с них пример. Напомнил он и важности дисциплины.

В начале августа 2025 года Тарасов оказался в центре публичного конфликта после публикаций двух моделей — Натальи Свистуновой и Кристины Смит - которые заявили, что спортсмен якобы проявлял к ним внимание и просил их контакты.

По версии девушек, Тарасов познакомился с ними на пляже в Сочи и попросил номер телефона. Наталья Свистунова отказалась поддерживать общение и опубликовала скриншоты переписки в социальных сетях.

Сам Тарасов утверждал, что речь шла исключительно о деловом предложении, а не о романтическом интересе. Он пояснил, что бизнес-партнёр попросил его найти участниц для проекта, и он лишь обратился к девушкам с просьбой предоставить контактный номер.

Футболист отметил, что считает действия моделей попыткой "хайпа" — стремлением привлечь внимание и прославиться за чужой счёт.