Как завоевать сердце мужчины? Лариса Гузеева дала бесценный совет женщинам

Шоу-бизнес

Телесваха Лариса Гузеева уверена, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. 

Телеведущая Лариса Гузеева
Фото: Инстаграм Ларисы Гузеевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Лариса Гузеева

Ведущая шоу "Давай поженимся!" напомнила представительницам прекрасного пола давнюю истину. Она опубликовала в социальных сетях серию фото, на котором запечатлён процесс приготовления мясного блюда с яблоками.

Гузеева обратилась к своим подписчицам с тёплыми словами и советом не поддаваться осенней хандре. Она отметила, что, по её мнению, мужчины действительно любят глазами — и с этим трудно спорить. Однако, добавила звезда, для представителей сильного пола немаловажно и другое: они "любят ртом" — то есть вкусно поесть — в любое время и до последнего вздоха.

По словам Ларисы Андреевны, секрет гармонии в семье прост: не лениться, чаще готовить домашние блюда и радовать близких кулинарными заботами. Тогда, уверена она, "всем будет счастье и радость".

Актриса поделилась, что в этот раз решила приготовить говяжью печень — блюдо не только вкусное, но и полезное. Она подчеркнула, что в печени содержится железо, а именно оно помогает поддерживать хорошее настроение.

Ранее телесваха Роза Сябитова призвала женщин к самопожертвованию ради семьи, напомнив о том, как наши бабушки и мамы работали днём, а ночью занимались домашним хозяйством. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
