История о настоящем упорстве: что Гарик Харламов сказал о Романе Попове после кончины актёра

2:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов высказался о смерти коллеги по Comedy Club, звезды сериала "Полицейский с Рублёвки" Романа Попова.

Фото: Инстаграм Гарика Харламова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Роман Попов

Юморист почтил память актёра Романа Попова, умершего после продолжительной борьбы с раком мозга в возрасте 40 лет, и поделился воспоминаниями о коллеге и друге. Он отметил, что слава приходит к людям по-разному: одни становятся известными мгновенно и без особых усилий, а другим приходится долго и упорно трудиться. Роман, по словам Харламова, относился именно ко второй категории.

Гарик вспоминал, что в Comedy Club Попову приходилось непросто — номера нередко переписывались, корректировались и не всегда попадали в эфир. Многие на его месте могли бы сдаться и уйти из этой профессии, но Роман никогда не жаловался. Он спокойно, настойчиво продолжал работать и шаг за шагом двигался к своей цели.

Харламов подчеркнул, что упорство и сила воли друга в итоге принесли заслуженные результаты. Он с особым теплом вспоминал момент, когда Попов получил роль в сериале "Полицейский с Рублёвки". Гарик признался, что тогда был уверен — Рома этот шанс не упустит. Так родился его легендарный персонаж Мухич.

С тех пор, по словам Харламова, между ними закрепилась добрая традиция — он всегда приветствовал Попова словами: "Привет, сериал!", а тот с улыбкой отвечал: "Ну всё, не завидуй!".

Гарик признался, что новость о смерти Романа стала для него большим ударом. Болезнь, которую актёр, казалось, уже сумел победить, вернулась вновь и оказалась сильнее.

"Светлая память тебе, Ром. Ещё увидимся, сериал", — этими словами Харламов закончил своё прощание с другом.

Ранее сообщались подробности смерти Романа Попова, который скончался после очередной операции.