Да, я продвигаю своих детей: Сергей Жуков объяснил, почему не стыдится звёздного кумовства

В мире шоу-бизнеса давно не секрет: известная фамилия может открыть больше дверей, чем талант. Родители-звёзды всё чаще стремятся помочь своим детям занять место под софитами, используя связи, влияние и личные ресурсы. Однако насколько справедлив такой подход — вопрос, который вызывает оживлённые споры и среди артистов, и среди зрителей.

Сергей Жуков
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сергей Жуков

Семейный бизнес под прожекторами

Тема "звёздного кумовства" в отечественной индустрии всплывает регулярно. Родители устраивают детей в кино, на телевидение, в музыкальные проекты, мотивируя это поддержкой и верой в их способности. Но публика часто видит в этом не заботу, а протекцию, из-за которой на сцену выходят люди без должных данных.

Некоторые артисты не скрывают, что пользуются своими возможностями, но подчёркивают — только если ребёнок действительно способен. Среди тех, кто открыто говорит об этом, и лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.

"Кумовство, непотизм и подобные явления постоянно происходят в шоу-бизнесе. Да, я тоже продвигаю своих детей, но если бы они были без актёрского таланта, то я бы заменил их на других актёров — более профессиональных. Но мои дети обладают нужными качествами, чтобы стоять на сцене или входить в кадр", — цитирует певца Общественная Служба Новостей.

По его словам, в индустрии хватает случаев, когда родители не просто помогают, а буквально покупают сценическое место своим наследникам.

"Я знаю такие случаи, но называть имена не буду", — добавил артист.

Почему "дети звёзд" вызывают раздражение

Публика редко воспринимает появление потомков знаменитостей нейтрально. Одни уверены: если человек талантлив, он заслужит признание независимо от фамилии. Другие считают, что у таких артистов изначально больше возможностей, а значит, их успех — не заслуга, а следствие привилегий.

Психологи объясняют: раздражение зрителей часто связано с ощущением несправедливости. В обществе по-прежнему ценится идея "самостоятельного пути". Поэтому, когда звёздные дети появляются в проектах без явных заслуг, это вызывает недоверие — особенно у тех, кто сам идёт к успеху с нуля.

Когда связи не спасают

История знает немало примеров, когда родительская поддержка не помогала — публика всё решала сама. Дети знаменитостей часто сталкиваются с двойным давлением: ожидания слишком высоки, а сравнение с известными родителями — неизбежно.

Критики вспоминают, как не раз дети популярных актёров или певцов проваливались на кастингах, несмотря на громкие фамилии. Некоторые из них позже находили себя в других профессиях — в режиссуре, продюсировании, блогинге или дизайне.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
