Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газпром идёт в Африку: Мозамбик раскрыл детали газового альянса с Россией
Луна — загадка без паспорта: сто лет наблюдений, а определения так и нет
Единение картеля: Мексика осудила удары США по судам наркоторговцев
Хотите крепкую рассаду весной? Тогда уже этой осенью начните с этой проверки
РЖД лишила вас комфорта: с 1 сентября сюрприз всем пассажирам плацкарта
Даже железка поняла: Грокопедия раскритиковала западную версию взрыва на Северных Потоках
Вампиры без крови: природа создала существ, которые пугают только видом — клыки вместо рогов
500 компаний в Каракасе: Россия и Венесуэла строят новый экономический фронт
Секрет нежного блинного торта: яблоки, ваниль и карамель творят чудеса и создают уют

Почему Джиган не пришёл на заседание по разводу? Адвокат раскрыл неожиданные детали

1:26
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин объяснил, почему рэпер Джиган не явился на судебное заседание по разводу с блогером Оксаной Самойловой.

Рэпер Джиган
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер Джиган

Юрист в беседе с Telegram-каналом "Светский хроник" пояснил, что в подобных делах супруги крайне редко присутствуют на заседаниях, поскольку по закону их личное участие не является обязательным. Обычно интересы сторон представляют профессиональные юристы, и отказываться от такой возможности, по его словам, было бы необдуманно.

Жорин отметил, что присутствие родителей на заседании обычно требуется лишь в тех случаях, когда суд рассматривает вопросы, касающиеся места проживания детей, порядка встреч и других значимых аспектов.

По словам адвоката, его удивило, что Оксана Самойлова решила прийти лично — подобная практика, по его признанию, является скорее исключением, чем правилом. Однако, добавил он, это полностью её право. Юрист также не исключил, что на следующем заседании может появиться и сам Джиган.

Главное, отметил адвокат, заключается в том, что Джиган не намерен разводиться. Представители артиста подали ходатайство с просьбой предоставить супругам максимальный срок для примирения — три месяца. Суд рассмотрит это обращение 17 ноября.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
13 лет строгого режима: американский музыкант попался в России
Русофобия опасна: расследование влияния РФ слило бюджет Польши в трубу
Если на кухне скучно — виноват дизайн: вот что забывают даже опытные хозяева
Билеты куплены, а ехать страшно: как мозг превращает отпуск в источник тревоги
Штраф за сигарету на балконе: Госдума напомнила о забытом законе
12 километров с товарищем на плечах: подвиг русского бойца в СВО
Минус 200 калорий в день без усилий: порошок, который спасает от тяжести и очищает тело без диет
Ракетный залп в Жёлтом море: КНДР показала зубы всему миру
Безобидные акулы пошли на человека: учёные раскрыли шокирующую причину трагедии в Средиземном море
Украденное богатство: Евросоюз задумал кражу века у России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.