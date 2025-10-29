Почему Джиган не пришёл на заседание по разводу? Адвокат раскрыл неожиданные детали

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин объяснил, почему рэпер Джиган не явился на судебное заседание по разводу с блогером Оксаной Самойловой.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэпер Джиган

Юрист в беседе с Telegram-каналом "Светский хроник" пояснил, что в подобных делах супруги крайне редко присутствуют на заседаниях, поскольку по закону их личное участие не является обязательным. Обычно интересы сторон представляют профессиональные юристы, и отказываться от такой возможности, по его словам, было бы необдуманно.

Жорин отметил, что присутствие родителей на заседании обычно требуется лишь в тех случаях, когда суд рассматривает вопросы, касающиеся места проживания детей, порядка встреч и других значимых аспектов.

По словам адвоката, его удивило, что Оксана Самойлова решила прийти лично — подобная практика, по его признанию, является скорее исключением, чем правилом. Однако, добавил он, это полностью её право. Юрист также не исключил, что на следующем заседании может появиться и сам Джиган.

Главное, отметил адвокат, заключается в том, что Джиган не намерен разводиться. Представители артиста подали ходатайство с просьбой предоставить супругам максимальный срок для примирения — три месяца. Суд рассмотрит это обращение 17 ноября.