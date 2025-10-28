Скандал в Петербурге: поджог квартиры рэпера Оксимирона* и его последствия

Поджигателя бывшего жилья рэпера Оксимирона* приговорили к условному сроку
Как сообщает ТАСС, в Санкт-Петербурге суд вынес приговор мужчине, который весной устроил поджог входной двери одной из квартир в центре города. Инцидент произошёл в доме №24 на Социалистической улице. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе городских судов.
По информации правоохранительных органов, ранее по этому адресу был прописан рэпер Мирон Фёдоров*, более известный под сценическим именем Oxxxymiron.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком два года", — говорится в официальном сообщении суда.
О задержании поджигателя стало известно в начале мая. Как установило следствие, заказ на поджог он получил 30 апреля от неизвестного человека — уголовное дело по этому эпизоду выделено в отдельное производство.
Утром 1 мая мужчина подошёл к входной двери квартиры, где на тот момент проживал другой человек, облил дверное полотно горючей жидкостью и поджёг его. В результате был нанесён материальный ущерб на сумму около 9 тысяч рублей.
На судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, выразил раскаяние и принес извинения потерпевшему. Он также возместил причинённый вред, включая моральный ущерб.
По словам подсудимого, заказчик поручил ему не только устроить поджог, но и оставить на стене возле квартиры рисунок скрипичного ключа и оскорбительную надпись в адрес Оксимирона.
Сам процесс поджога злоумышленник снял на камеру мобильного телефона, чтобы предоставить заказчику отчёт, однако обещанного вознаграждения так и не получил.
Мужчина также заявил, что действовал, как ему казалось, из патриотических побуждений, поскольку в интернете видел сообщения о поджогах, якобы направленных против "предателей родины", "иноагентов" и людей, продвигающих незаконные азартные проекты.
В прокуратуре Санкт-Петербурга отметили, что после ознакомления с полным текстом судебного решения будет принято решение о возможном обжаловании приговора.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
