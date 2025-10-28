Наши ангелы-хранители: кто из знаменитостей поддержал Романа Попова в борьбе с раком мозга

Кто из знаменитостей проявил заботу о звезде сериала "Полицейский с Рублёвки" Романе Попове, страдающем опухолью мозга.

Фото: ВК-аккаунт Романа Попова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Роман Попов

Актриса и продюсер Наталья Громова рассказала, что во время болезни и лечения Романа Попова огромную поддержку его семье оказывали адвокат Павел Астахов и его супруга Светлана.

По словам Громовой, супруги буквально стали для них настоящими ангелами-хранителями — постоянно держали связь, моментально реагировали на любые просьбы близких и друзей актёра, делали всё возможное, чтобы он смог победить болезнь.

Она также отметила, что врача, который занимался лечением Попова, помогла найти их близкая подруга Галина Дудина. Актриса выразила уверенность, что друзья не оставят семью и в дальнейшем — в том числе помогут с организацией похорон.

Громова с грустью призналась, что безмерно тяжело смириться с утратой: Роман, по её словам, был удивительным человеком — добрым, чутким, внимательным и с огромным сердцем, настоящей душой компании.