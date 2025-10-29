На шаг ближе к свадьбе: на столе у Мизулиной заметили предмет, который говорит сам за себя

2:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Похоже, у Екатерины Мизулиной и певца Шамана отношения вышли на новый уровень. По данным Telegram-канала "Свита Короля", на рабочем столе главы Лиги безопасного интернета сотрудники заметили свадебные каталоги. Это сразу вызвало волну слухов о возможной подготовке к свадьбе.

Фото: commons.wikimedia.org by Чен Е.О., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Мизулина

История отношений

Долгое время общественность лишь догадывалась о романе Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатерины Мизулиной. Сначала пара появлялась вместе на светских мероприятиях, затем — всё чаще в соцсетях. Но официальное подтверждение случилось только весной 2025 года: во время сольного концерта артист вывел Екатерину на сцену и публично поцеловал. Этот момент стал сенсацией — публика встретила жест овациями, а таблоиды тут же заговорили о грядущей свадьбе.

Что говорят коллеги

Как утверждают очевидцы, на рабочем столе Мизулиной действительно лежали каталоги свадебных платьев и аксессуаров. Однако в окружении Екатерины поспешили сгладить волну слухов.

"Наверное, Екатерине Михайловне для работы нужно. Школьникам о семье рассказывать, примеры разные приводить", — заявили инсайдеры.

Коллеги подчеркнули, что подобные издания могли понадобиться в рамках её деятельности — Мизулина курирует множество проектов, связанных с воспитанием и семейными ценностями. Однако журналисты уверены: совпадение слишком романтичное, чтобы быть случайным.

Публичная пара и медийный интерес

После публичного признания в чувствах внимание к Мизулиной и Шаману только усилилось. Любая деталь, от совместных выходов до комментариев в соцсетях, вызывает обсуждение. Артист и общественная деятельница предпочитают не раскрывать личные подробности, но их жесты говорят сами за себя. Весной они вместе посетили несколько крупных мероприятий, в том числе благотворительный вечер в Москве и фестиваль в Сочи, где выглядели предельно гармонично.

Шаман уже не раз подчёркивал, что рядом с ним — человек, который разделяет его взгляды на жизнь и творчество. Мизулина, в свою очередь, отмечала, что ей близка позиция певца, продвигающего патриотические и духовные ценности в песнях.