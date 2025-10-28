Ночь в тюрьме — билет на сцену: Успенская вспомнила, как судьба проверила её на прочность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:43
Шоу-бизнес

Когда Любовь Успенская только начинала свою карьеру в США, жизнь певицы была полна неожиданностей. Спустя годы артистка призналась, что одна из них закончилась настоящим арестом. Королева шансона рассказала, как оказалась за решёткой в Америке — и почему этот эпизод до сих пор вспоминает с улыбкой.

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Любовь Успенская

Вечеринка, врач и роковая ошибка

История началась с обычного визита к врачу. Успенская пожаловалась на боль в груди и решила убедиться, что ничего серьёзного не произошло. Осмотр показал — перелома нет, только ушиб. Радость по этому поводу обернулась бурным праздником, который певица решила продолжить за рулём.

"Я была тогда в таком угаре… У меня был ушиб рёбер, и я поехала к врачу. Они проверили, сказали, нет перелома, и мы от радости набухались. И я решила сесть за руль, включила громко музыку, начала ехать около 180 км/ч", — рассказала Любовь Успенская в шоу "Вопрос ребром".

По словам артистки, в тот вечер она не заметила, как скорость на спидометре перевалила за все разумные пределы. Музыка гремела так громко, что даже сирены полицейских машин остались без внимания.

Ночь за решёткой

Когда полицейские всё же остановили автомобиль, они быстро поняли, что водитель не совсем трезв. Успенскую доставили в участок и поместили в камеру. Певица вспоминает, что ночь за решёткой стала для неё настоящим испытанием.

По её словам, рядом с ней оказались женщины, далекие от мира музыки. Среди них были и уличные проститутки, которые пытались завязать разговор с известной певицей. Успенская чувствовала, что это совершенно другая реальность, в которую ей не хотелось в дальнейшем возвращаться.

Судебное заседание и неожиданная развязка

Эпопея с арестом на этом не закончилась. Через некоторое время Успенская должна была явиться в суд, однако из-за плотного графика артистка опоздала. Нарушение процедуры в Америке не прощают: певицу вновь задержали и надели наручники.

Ситуация осложнялась тем, что уже на следующий день она должна была выступать на большом концерте в Канаде. В дело вмешались адвокаты, которые сумели добиться освобождения своей клиентки. В итоге Успенская успела на самолёт и всё-таки вышла на сцену — уже без наручников, но с новым опытом.

Певица с характером

Этот эпизод, как признаётся артистка, стал для неё уроком. После случившегося она стала внимательнее относиться к себе и к ответственности, которую несёт перед публикой.

Успенская не скрывает: в молодости ей часто приходилось принимать рискованные решения. Однако именно эти испытания, по её словам, помогли закалить характер и стать той женщиной, которую публика знает сегодня.

Возвращение на сцену и американский след

Жизнь в США оставила заметный след в судьбе Любови Успенской. Там она не только пережила трудные времена, но и сделала первые шаги к признанию. Позже певица вернулась в Россию уже с именем и огромным багажом жизненного опыта.

История с арестом сегодня вызывает у неё скорее улыбку, чем сожаление. Для Успенской это ещё одно доказательство того, что звёзды — тоже люди, способные ошибаться. Главное, как считает артистка, не потерять чувство юмора и способность идти дальше.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
