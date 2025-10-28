Прощай, Роман: неожиданные подробности последнего месяца жизни звезды Полицейского с Рублёвки

Стали известны подробности смерти звезды сериала "Полицейский с Рублёвки" Романа Попова.

Актёр Роман Попов

Сегодня стало известно, что на 41-м году жизни ушёл из жизни актёр Роман Попов. Долгое время он боролся с раком, но когда казалось, что болезнь отступила, здоровье артиста дало сбой по другой причине. В последние месяцы Попов прошёл несколько курсов химиотерапии, верил в выздоровление и действительно показывал положительную динамику. Рядом с ним постоянно находились супруга Юлия и дети.

11 октября Роману внезапно стало плохо — его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. Хотя актёр уже начал побеждать рак, у него появились серьёзные проблемы с желудком.

Ситуация развивалась стремительно и непредсказуемо. Врачи диагностировали прободение язвы желудка и провели срочную операцию, затем — вторую. Состояние Попова ухудшилось спустя несколько дней, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Близкие и родные ежедневно молились за его здоровье, навещали и всячески поддерживали.

Подруга актёра, продюсер Наталья Громова, вместе с коллегами и большой актёрской семьёй фестиваля "Алые паруса Артека" регулярно навещала его.

"Мы почти каждую неделю к нему приезжали, пели, вместе гуляли, делали физкультуру, подбадривали его как могли, — призналась она, не сдерживая слёз. — Уже хотели переводить его на реабилитацию, казалось, что всё будет хорошо. Единственное, у него то ли органы начали отказывать, то ли сердце не выдержало, остановилось. Мы пока не знаем причин, выясняем, что случилось… Сегодня в 13:15 сердце Романа остановилось", — цитирует слова Натальи "СтарХит".

Последние месяцы перед госпитализацией Попов жил в загородном доме, где рядом с ним были любимые люди — жена, дети и мама. Из-за нехватки средств на лечение супруга актёра была вынуждена выставить дом на продажу.

В августе у мужчины дополнительно ухудшилось зрение — он ослеп на один глаз. Актёр отмечал, что очень хочет жить и надеется на лучшее.