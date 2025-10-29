Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихий вирусный взрыв на Камчатке: как обычная томография обернулась заражением сотен людей
Молодость не только на лице: антивозрастной ритуал, который спасает руки от дряблости
Нобелевский лауреат в ярости: почему США закрыли перед ним двери
Забудьте про мясо: эти копеечные продукты насыщают на 5 часов и очищают организм
Опасные гости в саду: проверенные способы избавиться от ос раз и навсегда
Хозяева списывают это на лень, а пёс угасает: 5 маркеров старости, которые нельзя игнорировать
Мошенники нового поколения: как они выманивают деньги даже у осторожных путешественников
Выглядит как монстр, а работает как садовник: медведка оказалась не такой уж злодейкой
За роскошью в Болгарию: зачем Пугачёва и Галкин* купили виллу, совершив сделку удаленно

Бернар Арно в тренде: какой неожиданный аксессуар насмешил Ксению Собчак

1:14
Шоу-бизнес

Журналистку Ксению Собчак поразило, что Бернар Арно носит Лабубу на сумке.

Labubu "Exciting Macaron" Green Grape
Фото: commons.wikimedia.org by Gurumark, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Labubu "Exciting Macaron" Green Grape

Звезда опубликовала в своём Telegram фото, на котором известный бизнесмен Франции красуется с розовой игрушкой Лабубу на сумке с принтом Лабубу.

"И это даже не ИИ! Бернар Арно и Лабубу, вселенная схлопнулась" - написала Ксения под фото. 

Бернар Жан Этьен Арно — французский предприниматель, инвестор и коллекционер произведений искусства. Он является основателем, председателем совета директоров и генеральным директором компании LVMH, крупнейшего в мире холдинга, специализирующегося на товарах класса люкс.

Игрушки Лабубу завоевали популярность благодаря знаменитым личностям, которые начали публиковать фотографии с ними и демонстрировать их на публике. 

Одной из первых, кто показался с Лабубу, стала Лиса из группы Blackpink. Она регулярно делилась снимками милых монстриков и задала тренд крепить их на сумки в качестве аксессуаров. Вслед за Лисой игрушки стали носить такие звёзды, как Рианна, Ким Кардашьян и Дуа Липа.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Наука и техника
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Последние материалы
Опасные гости в саду: проверенные способы избавиться от ос раз и навсегда
Хозяева списывают это на лень, а пёс угасает: 5 маркеров старости, которые нельзя игнорировать
Мошенники нового поколения: как они выманивают деньги даже у осторожных путешественников
Выглядит как монстр, а работает как садовник: медведка оказалась не такой уж злодейкой
За роскошью в Болгарию: зачем Пугачёва и Галкин* купили виллу, совершив сделку удаленно
Ключи, салон и статья 228: как обычный водитель попадает в тюрьму из-за чужой закладки
Пора обновить кухню: новое устройство заменяет все — от микроволновки до духовки
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Бернар Арно в тренде: какой неожиданный аксессуар насмешил Ксению Собчак
Эмир Кустурица намерен получить гражданство РФ: что повлияло на решение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.