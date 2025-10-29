Бернар Арно в тренде: какой неожиданный аксессуар насмешил Ксению Собчак

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистку Ксению Собчак поразило, что Бернар Арно носит Лабубу на сумке.

Фото: commons.wikimedia.org by Gurumark, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Labubu "Exciting Macaron" Green Grape

Звезда опубликовала в своём Telegram фото, на котором известный бизнесмен Франции красуется с розовой игрушкой Лабубу на сумке с принтом Лабубу.

"И это даже не ИИ! Бернар Арно и Лабубу, вселенная схлопнулась" - написала Ксения под фото.

Бернар Жан Этьен Арно — французский предприниматель, инвестор и коллекционер произведений искусства. Он является основателем, председателем совета директоров и генеральным директором компании LVMH, крупнейшего в мире холдинга, специализирующегося на товарах класса люкс.

Игрушки Лабубу завоевали популярность благодаря знаменитым личностям, которые начали публиковать фотографии с ними и демонстрировать их на публике.

Одной из первых, кто показался с Лабубу, стала Лиса из группы Blackpink. Она регулярно делилась снимками милых монстриков и задала тренд крепить их на сумки в качестве аксессуаров. Вслед за Лисой игрушки стали носить такие звёзды, как Рианна, Ким Кардашьян и Дуа Липа.