Бернар Арно в тренде: какой неожиданный аксессуар насмешил Ксению Собчак

Журналистку Ксению Собчак поразило, что Бернар Арно носит Лабубу на сумке.
Звезда опубликовала в своём Telegram фото, на котором известный бизнесмен Франции красуется с розовой игрушкой Лабубу на сумке с принтом Лабубу.
"И это даже не ИИ! Бернар Арно и Лабубу, вселенная схлопнулась" - написала Ксения под фото.
Бернар Жан Этьен Арно — французский предприниматель, инвестор и коллекционер произведений искусства. Он является основателем, председателем совета директоров и генеральным директором компании LVMH, крупнейшего в мире холдинга, специализирующегося на товарах класса люкс.
Игрушки Лабубу завоевали популярность благодаря знаменитым личностям, которые начали публиковать фотографии с ними и демонстрировать их на публике.
Одной из первых, кто показался с Лабубу, стала Лиса из группы Blackpink. Она регулярно делилась снимками милых монстриков и задала тренд крепить их на сумки в качестве аксессуаров. Вслед за Лисой игрушки стали носить такие звёзды, как Рианна, Ким Кардашьян и Дуа Липа.
