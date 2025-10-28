Голливуд в русской ловушке: что скрывается за мировым музыкальным трендом

2:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальные эксперты уверены, что Голливуд давно попал в русскую ловушку и не намерен из неё выбираться.

Фото: https://i.pinimg.com/originals/64/eb/95/64eb954f8e4ef5af7ffbca94b86431f4.jpg Девушка в кокошнике

Русские песни в социальных сетях стали настоящим трендом. Популярные композиции исполняют американцы, индийцы, британцы, бразильцы и представители множества других стран. Голливуд, по сути, уже давно оказался в русской ловушке и, похоже, никуда из неё не собирается. Несмотря на попытки ограничить распространение русской культуры, интерес к ней только растёт.

Тенденция исполнять русские песни, вероятно, зародилась благодаря видеороликам в социальных сетях. Конечно, для носителей языка может быть забавно слышать, как иностранцы искажают слова. Русский язык действительно сложен, особенно в произношении. Но главное — иностранцы искренне получают удовольствие от исполнения хитов, которые сейчас звучат буквально повсюду в России.

Автор Telegram-канала "Расстрельный" ведёт рубрику "Музыкальная пауза", где регулярно публикует подобные видео. Например, одна милая девушка поёт песню "Кухни" группы "Бонд с кнопкой". Другая молодая исполнительница, улыбаясь и игриво глядя в камеру, тщательно воспроизводит строчки из композиции Татьяны Куртуковой "Матушка Земля".

Ещё один ролик был снят в центре Хьюстона. Уличное кафе, посетители за столиками пьют кофе и наслаждаются тёплым днём. Рядом диджей, заметив камеру, подпел исполняемой песне — это была композиция Авета Маркаряна "Дикая львица".

Ранее сообщалось, что песня певицы Кати Лель "Мой мармеладный" стала трендом мировых соцсетей.

Южнокорейские телеканалы также открыто демонстрируют интерес к русской культуре, причём делают это весьма неожиданным образом. На зелёной крыше мужчина поёт коллеге песню Владимира Высоцкого "Кони привередливые".

Может быть, это и есть проявление мягкой силы? Даже если изначально проект финансировался политтехнологами (хотя подтверждений этому нет), сегодня тренд "I'm not Russian, but…" стал одним из самых популярных в соцсетях. Продюсер Леонид Дзюник отметил, что этот тренд ему полностью понятен.

"Это происходит потому, что без российской культуры жизнь становится скучной. Тем более, как Россия живёт, как завоёвывает внимание мира — на неё всё равно будут обращать внимание", — цитирует "Царьград" слова эксперта.

Да, где-то пытаются запретить русский язык и "отменить" русскую культуру, но сделать это невозможно.