Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Египетский секрет осени: простая тыква превращается в сладкий шедевр с характером Востока
Робот за рулём: вот почему умная коробка передач ведёт себя, как человек с настроением
Нелли Фуртадо ставит карьеру сцену на паузу: что значит её неожиданное объявление
Деревья начинают плодоносить как сумасшедшие: помогает всего одно растение
Прогресс без эмоций: технологии научились распознавать то, что сами не чувствуют
Дорога мечты строится на юге: путешествие от Азова до Крыма станет проще, чем поездка на дачу
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Волосы как нитки? Эти стрижки создадут объём и сделают их густыми за несколько минут
Рынок подержанных иномарок в России: назван неожиданный лидер импорта — цифры впечатляют

Голливуд в русской ловушке: что скрывается за мировым музыкальным трендом

2:44
Шоу-бизнес

Музыкальные эксперты уверены, что Голливуд давно попал в русскую ловушку и не намерен из неё выбираться.

Девушка в кокошнике
Фото: https://i.pinimg.com/originals/64/eb/95/64eb954f8e4ef5af7ffbca94b86431f4.jpg
Девушка в кокошнике

Русские песни в социальных сетях стали настоящим трендом. Популярные композиции исполняют американцы, индийцы, британцы, бразильцы и представители множества других стран. Голливуд, по сути, уже давно оказался в русской ловушке и, похоже, никуда из неё не собирается. Несмотря на попытки ограничить распространение русской культуры, интерес к ней только растёт.

Тенденция исполнять русские песни, вероятно, зародилась благодаря видеороликам в социальных сетях. Конечно, для носителей языка может быть забавно слышать, как иностранцы искажают слова. Русский язык действительно сложен, особенно в произношении. Но главное — иностранцы искренне получают удовольствие от исполнения хитов, которые сейчас звучат буквально повсюду в России.

Автор Telegram-канала "Расстрельный" ведёт рубрику "Музыкальная пауза", где регулярно публикует подобные видео. Например, одна милая девушка поёт песню "Кухни" группы "Бонд с кнопкой". Другая молодая исполнительница, улыбаясь и игриво глядя в камеру, тщательно воспроизводит строчки из композиции Татьяны Куртуковой "Матушка Земля".

Ещё один ролик был снят в центре Хьюстона. Уличное кафе, посетители за столиками пьют кофе и наслаждаются тёплым днём. Рядом диджей, заметив камеру, подпел исполняемой песне — это была композиция Авета Маркаряна "Дикая львица".

Ранее сообщалось, что песня певицы Кати Лель "Мой мармеладный" стала трендом мировых соцсетей.

Южнокорейские телеканалы также открыто демонстрируют интерес к русской культуре, причём делают это весьма неожиданным образом. На зелёной крыше мужчина поёт коллеге песню Владимира Высоцкого "Кони привередливые".

Может быть, это и есть проявление мягкой силы? Даже если изначально проект финансировался политтехнологами (хотя подтверждений этому нет), сегодня тренд "I'm not Russian, but…" стал одним из самых популярных в соцсетях. Продюсер Леонид Дзюник отметил, что этот тренд ему полностью понятен.

"Это происходит потому, что без российской культуры жизнь становится скучной. Тем более, как Россия живёт, как завоёвывает внимание мира — на неё всё равно будут обращать внимание", — цитирует "Царьград" слова эксперта.

Да, где-то пытаются запретить русский язык и "отменить" русскую культуру, но сделать это невозможно.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Последние материалы
Рынок подержанных иномарок в России: назван неожиданный лидер импорта — цифры впечатляют
Чистое — не значит безопасное: гигиенические ошибки, которые совершают почти все
Мотор крутится, но заряд исчезает: ошибки, которые убивают генератор даже на новом авто
Вулкан, который считали мёртвым, снова дышит: после 700 000 лет тишины земля начала подниматься
Горы под потолком: гипоксическая палатка превращает квартиру в тренировочный лагерь
Карлсон бы одобрил: история булочки, которая пахнет домом, детством и философией счастья
Собаки, рядом с которыми человек кажется щенком: титаны, покорившие сердца людей
Голливуд в русской ловушке: что скрывается за мировым музыкальным трендом
Секрет раннего урожая: зелень, которую нужно посеять именно перед морозами
Ваша спортивная обувь стареет быстрее, чем вы думаете: вот как остановить этот процесс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.