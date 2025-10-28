Без шансов на примирение? Адвокат Самойловой объяснил, с кем останутся дети после развода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:17
Шоу-бизнес

Представитель в суде блогера Оксаны Самойловой раскрыл детали развода звёздной пары.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Стало известно, что следующее заседание о расторжении брака состоится 17 ноября.

"Очень короткий процесс был. Ничего не обсуждалось, стороны заявили ходатайства. На сегодняшний день спора о детях и имуществе нет. Мне кажется, это логично, когда дети остаются с мамой", — цитирует слова адвоката Самойловой "СтарХит".

Через пять лет после первой попытки расторгнуть брак, блогер Оксана Самойлова вновь предприняла шаг к разводу с мужем. Если в 2020 году причиной разрыва были постоянные загулы Джигана, то что спровоцировало нынешний конфликт — пока неизвестно.

Оксана сама пришла на судебное заседание, причем в сопровождении режиссёра и съёмочной группы реалити-шоу, которое они продолжают снимать вопреки обстоятельствам.

Похоже, 40-летний рэпер готов приложить все усилия, чтобы вернуть расположение жены и сохранить семью. .

Адвокаты Самойловой, в свою очередь, ходатайствовали о закрытом режиме слушаний. Суд рассмотрит все поданные ходатайства на следующем заседании, которое назначено на 17 ноября. Вероятно, к Новому году пара, переживающая кризис, останется в статусе мужа и жены.

За 15 лет совместной жизни Джиган и Самойлова четырежды стали родителями. Старшей дочери Ариеле — 14 лет, Лее — 10, Майе — 8, а младшему сыну Давиду исполнится 6 зимой. Несмотря на трудности в отношениях, рэпер продолжает активно проводить время с детьми и иногда берет их с собой на светские мероприятия.

Самойлова подала заявление на развод в начале октября, однако внимательные фанаты заметили признаки разлада ещё летом. Например, в августе многодетная мама отдыхала одна в Париже, в то время как Джиган развлекал сына и дочерей в Азербайджане. По слухам, сейчас супруги редко общаются, а артист с пониманием относится к решению жены сделать паузу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
