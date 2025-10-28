Страсти накаляются: Самойлова хладнокровно отказала Джигану в последней надежде

В рамках бракоразводного процесса Оксаны Самойловой и Дениса Устименко (Джигана) прошло предварительное судебное заседание. Музыкант действовал через представителя, в то время как Самойлова присутствовала лично.

После заседания она кратко высказалась для прессы, не раскрывая детальных причин расставания, но чётко обозначив свою позицию. Её слова прозвучали как ответ на ранее поданное ходатайство стороны Джигана о трёхмесячном сроке для примирения.

"Джигану нужно повзрослеть. Это не произойдёт ни за один месяц, ни за два. Нужно пару лет. Я уже 17 лет ждала", — заявила Оксана Самойлова, подчеркнув окончательность своего решения.

Как пишет Super, просьба артиста о паузе была фактически отклонена. Пара, состоявшая в браке с 2012 года и воспитывающая четверых детей, продолжит бракоразводный процесс.