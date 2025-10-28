Страсти накаляются: Самойлова хладнокровно отказала Джигану в последней надежде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Шоу-бизнес

В рамках бракоразводного процесса Оксаны Самойловой и Дениса Устименко (Джигана) прошло предварительное судебное заседание. Музыкант действовал через представителя, в то время как Самойлова присутствовала лично.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

После заседания она кратко высказалась для прессы, не раскрывая детальных причин расставания, но чётко обозначив свою позицию. Её слова прозвучали как ответ на ранее поданное ходатайство стороны Джигана о трёхмесячном сроке для примирения.

"Джигану нужно повзрослеть. Это не произойдёт ни за один месяц, ни за два. Нужно пару лет. Я уже 17 лет ждала", — заявила Оксана Самойлова, подчеркнув окончательность своего решения.

Как пишет Super, просьба артиста о паузе была фактически отклонена. Пара, состоявшая в браке с 2012 года и воспитывающая четверых детей, продолжит бракоразводный процесс.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
