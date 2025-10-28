Лев Лещенко на коне: что певец рассказал о своём здоровье и желании петь до последнего вздоха

Народный артист РСФСР Лев Лещенко опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы ухудшении его здоровья, сообщает издание "Абзац".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лев Лещенко

Ранее ряд изданий писали, что певец якобы прекратил давать крупные сольные концерты, выступает под фонограмму из-за одышки и выходит на сцену, сидя на стуле из-за проблем со спиной. Однако сам 83-летний артист заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать в прежнем режиме. Он подчеркнул, что никогда не поёт под фонограмму, за исключением телевизионных концертов.

Напомним, в последние недели СМИ активно публиковали новости о госпитализации других известных деятелей культуры. В частности, сообщения о проблемах со здоровьем поступали от телеведущего Юрия Николаева и кинооператора Анатолия Мукасея. Позже оба артиста сообщили, что состояние их здоровья улучшилось.

Ранее Лещенко признавался, что не планирует уходить со сцены и намерен выступать до конца жизни. Певец отметил, что, несмотря на возраст, будет продолжать концерты, пока ощущает силы и вдохновение.

По словам Лещенко, для любого творческого человека крайне важно иметь возможность самовыражения, иначе жизнь теряет смысл. Артист подчеркнул, что нельзя исчезать из поля зрения публики, ведь забвение для него равносильно смерти. Он добавил, что считает своим долгом до последнего вздоха дарить людям радость и положительные эмоции.