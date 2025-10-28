Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Румяна, которые ложатся как влитые: шаги к безупречному макияжу на весь день
Гробница Тутанхамона трещит по швам: ученые бьют тревогу — великая реликвия под угрозой
Живая вода весны: как берёзовый сок очищает организм, восполняет минералы и заряжает тело энергией
Думаете, масло под контролем? Эти мелочи убивают двигатель быстрее, чем успеете заметить
Пока соседи копаются в грядках, вас уже ждёт жареная картошка на столе — секрет в осенней подготовке
Мирный великан или скрытый убийца: зачем природе понадобился зверь без зубов
Осень в тарелке: превращаем обычные продукты в изысканные оладьи
Цветение эрики или вереска: что выбрать, чтобы не разочароваться в саду
Надежда Бабкина прервала молчание: вот что она думает об Алле Пугачёвой сейчас

Лев Лещенко на коне: что певец рассказал о своём здоровье и желании петь до последнего вздоха

1:37
Шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Лев Лещенко опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы ухудшении его здоровья, сообщает издание "Абзац".

Лев Лещенко
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лев Лещенко

Ранее ряд изданий писали, что певец якобы прекратил давать крупные сольные концерты, выступает под фонограмму из-за одышки и выходит на сцену, сидя на стуле из-за проблем со спиной. Однако сам 83-летний артист заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать в прежнем режиме. Он подчеркнул, что никогда не поёт под фонограмму, за исключением телевизионных концертов. 

Напомним, в последние недели СМИ активно публиковали новости о госпитализации других известных деятелей культуры. В частности, сообщения о проблемах со здоровьем поступали от телеведущего Юрия Николаева и кинооператора Анатолия Мукасея. Позже оба артиста сообщили, что состояние их здоровья улучшилось.

Ранее Лещенко признавался, что не планирует уходить со сцены и намерен выступать до конца жизни. Певец отметил, что, несмотря на возраст, будет продолжать концерты, пока ощущает силы и вдохновение.

По словам Лещенко, для любого творческого человека крайне важно иметь возможность самовыражения, иначе жизнь теряет смысл. Артист подчеркнул, что нельзя исчезать из поля зрения публики, ведь забвение для него равносильно смерти. Он добавил, что считает своим долгом до последнего вздоха дарить людям радость и положительные эмоции.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Газ
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Последние материалы
Страсти накаляются: Самойлова хладнокровно отказала Джигану в последней надежде
Блеск, будто из магазина: секрет чистого экрана, который спасет даже старый телевизор
История о настоящем упорстве: что Гарик Харламов сказал о Романе Попове после кончины актёра
Румяна, которые ложатся как влитые: шаги к безупречному макияжу на весь день
Гробница Тутанхамона трещит по швам: ученые бьют тревогу — великая реликвия под угрозой
Живая вода весны: как берёзовый сок очищает организм, восполняет минералы и заряжает тело энергией
Думаете, масло под контролем? Эти мелочи убивают двигатель быстрее, чем успеете заметить
Пока соседи копаются в грядках, вас уже ждёт жареная картошка на столе — секрет в осенней подготовке
Мирный великан или скрытый убийца: зачем природе понадобился зверь без зубов
Лев Лещенко на коне: что певец рассказал о своём здоровье и желании петь до последнего вздоха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.