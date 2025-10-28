Надежда Бабкина прервала молчание: вот что она думает об Алле Пугачёвой сейчас

Народная артистка России Надежда Бабкина в беседе с Вячеславом Манучаровым поделилась своим мнением о коллеге Алле Пугачёвой. Певица подтвердила, что их многолетнее общение сошло на нет, но подчеркнула отсутствие личной неприязни в прошлом.

Бабкина отметила, что не стала смотреть нашумевшее интервью Пугачёвой, сославшись на нехватку времени. Однако она дала понять, что не разделяет публичную позицию коллеги, особенно в отношении страны.

"Народ этой родины обожал её, боготворил… Что в голове, понятия не имею, что сподвигло — не знаю. Мне это не близко", — заявила Бабкина, комментируя последние публичные высказывания Примадонны.

Летом Надежда Бабкина в жёсткой форме пресекла попытки присвоить ей звание "новая Примадонна" после отъезда Аллы Пугачёвой из страны. Артистка попросила ни с кем её не сранивать и напомнила о народной поддержке.