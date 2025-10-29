Ида Галич празднует три месяца с дочкой: что она рассказала о материнстве

Блогер Ида Галич отмечает 3 месяца со дня рождения её дочки Танечки от бизнесмена Олега Ледвича.
Звезда Интернета опубликовала в социальных сетях фото дочки.
"Сегодня этой шикарной булочке три месяца. И как мы без неё жили? Не пониманию. Быть мамой, когда у тебя несколько штук детей — прикольно", — написла под фото знаменитость.
Блогер, которая сейчас активно снимает в сериале про королеву марафонов, жалуется на хронический недосып. Ей удаётся поспать не больше 6 часов в сутки.
У актрисы и блогерши Иды Галич двое детей. Сын Леон родился 7 февраля 2020 года в браке с Аланом Басиевым. В феврале 2025 года мальчику исполнилось пять лет. Дочь Татьяна появилась на свет 28 июля 2025 года от жениха Иды, бизнесмена Олега Ледвича.
1 января 2025 года Ида Галич объявила о помолвке с Олегом Ледвичем. Пара обручилась, но свадьбу пока не сыграли У самого Олега Ледвича есть девятилетняя дочь Анна от предыдущего брака.
