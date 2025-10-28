Есть то, что тревожит сильнее слов: Александр Ревва признался, почему боится за 18-летнюю дочь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:32
Шоу-бизнес

Звёздный шоумен Александр Ревва всё чаще задумывается о взрослении своей старшей дочери. Алисе исполнилось 18 лет, и она постепенно выходит из-под родительского крыла. Артист признаётся: время летит слишком быстро, но он старается воспринимать этот процесс не со страхом, а с благодарностью.

Александр Ревва
Фото: klops.ru by Александр Подгорчук / "Клопс", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Ревва

В интервью порталу "7Дней.ru" Ревва рассказал, как относится к тому, что его дочь уже готова к самостоятельной жизни, и каким он видит мужчину, который сможет стать частью их семьи.

"Страх притягивает страх. Бояться не стоит — всё будет так, как будет. Господь уже распорядился", — отметил Александр Ревва.

По словам артиста, он не стремится держать дочь под контролем. Вместе с супругой Анжеликой они стараются доверять Алисе и поддерживать её выбор, даже если он не всегда совпадает с родительскими ожиданиями.

От папиной принцессы к самостоятельной девушке

Алиса Ревва — старшая из двух дочерей артиста. Девушка окончила школу, активно ведёт социальные сети и уже задумывается о собственных творческих проектах. Взросление, по словам отца, стало для него особым испытанием.

"Она девочка очень искренняя и настоящая. И я, конечно, буду её оберегать и присматривать. Вокруг очень много лжи. Этот бриллиант надо охранять", — поделился Ревва.

Артист признаётся: как отец, он видит, что вокруг много людей, которым нельзя доверять. И если на сцене Ревва может шутить о чём угодно, то в семье для него всё серьёзно — особенно когда речь идёт о дочери.

Родительский взгляд на любовь

Многие поклонники шоумена интересуются, как он отреагирует, когда Алиса начнёт строить личные отношения. Александр не скрывает: ему хочется, чтобы рядом с дочерью оказался человек с сильным характером, уважением и внутренней культурой.

Он понимает, что современная молодёжь живёт быстрее, чем их родители, и всё чаще строит отношения на расстоянии или в интернете. Но сам Ревва уверен: истинная любовь должна строиться на заботе, честности и уважении — не на лайках и сторис.

Ревва старается не становиться чрезмерно строгим, но и не оставлять дочь без поддержки. Он верит, что свобода без опоры превращается в хаос, а излишняя опека — в стену, за которой нет развития.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
