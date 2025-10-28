План Джигана по спасению семьи: почему рэпер попросил суд о паузе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

В суде Москвы прошло первое заседание по делу о расторжении брака между Денисом Устименко (Джиган) и его супругой Оксаной Самойловой. Пара, состоящая в браке 13 лет, вновь оказалась на пути к разводу после того, как Самойлова подала соответствующее заявление.

Сами звёзды на заседание не явились, их интересы представляли адвокаты. В ходе процесса сторона музыканта заявила ходатайство, которое меняет динамику всего процесса.

"Наш доверитель желает сохранить брак. Просим приобщить ходатайство о предоставлении супругам срока на примирение — три месяца", — заявил адвокат из коллегии Сергея Жорина, представляющий интересы Джигана.

Как пишет StarHit, эта просьба фактически приостанавливает бракоразводный процесс до конца зимы.

Таким образом, финальное решение по браку будет отложено. Пара встретит Новый год, оставаясь в официальном статусе мужа и жены. За годы совместной жизни у них родилось четверо детей, и Джиган, как сообщается, продолжает активно участвовать в их воспитании.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
