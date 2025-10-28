Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот документ меняет правила вынашивания: психолог появится в каждой консультации
Просто, дёшево и по-немецки вкусно: салат, который заменит гарнир и ужин одновременно
Байкал теряет своё зеркало: знаменитый лёд с пузырьками оказался под угрозой исчезновения
Казаки со всей страны собрались в Сенеже: формируется кадровый резерв Всероссийского казачьего общества
Заграничный размах: Алла Пугачёва приобрела роскошную виллу – известна цена сделки
Землетрясение без цунами, но с водой по колено: тихий сценарий, который пугает геологов сильнее волн
Белый потолок официально мёртв: приём, который превращает даже просторную комнату в тесную коробку
Владелец готов платить, но СТО отворачивается: когда ремонт превращается в головную боль
Постный, сытный и яркий: салат из свеклы и фасоли, который заменит ужин

Ушёл из жизни Роман Попов: трагическая история звезды Полицейского с Рублёвки

Шоу-бизнес

Скончался актёр Роман Попов, запомнившийся зрителям по сериалу "Полицейский с Рублёвки". Ему было 40 лет.

Актёр Роман Попов
Фото: ВК-аккаунт Романа Попова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Роман Попов

Причиной смерти артиста стал рецидив рака головного мозга. Впервые опухоль у него обнаружили в 2018 году, а спустя семь лет после успешного лечения болезнь вернулась.

В августе артист поделился в своём Telegram-канале, что практически потерял зрение.

"Вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить", — объяснял артист.

Роман Попов выступал в КВН, участвовал в различных юмористических шоу, но наибольшую известность получил благодаря роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Его персонаж был харизматичным, но простоватым другом главного героя Гриши Измайлова (в исполнении актёра Александра Петрова).

Попов продолжил историю своего персонажа в спин-оффе "Детективное агентство Мухича", где его партнёршей стала актриса Софья Каштанова, также ранее снявшаяся в "Полицейском с Рублевки". В 2018 году актёр сбросил 25 килограммов для роли, а ещё 15 килограммов ушли во время борьбы с болезнью. Попов вспоминал этот период с юмором. Он отмечал, что скрывал свой недуг от окружающих.

Роман Попов почти двадцать лет прожил в счастливом браке с супругой Юлией. Пара воспитывала троих детей — Фёдора, Елизавету и Марту.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Военные новости
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Путин утрёт нос Трампу, примирив КНДР и Южную Корею Любовь Степушова Редкий ген позволяет спать всего 4 часа и чувствовать себя отдохнувшим — его тайна раскрыта Игорь Буккер Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Последние материалы
Белый потолок официально мёртв: приём, который превращает даже просторную комнату в тесную коробку
Владелец готов платить, но СТО отворачивается: когда ремонт превращается в головную боль
Постный, сытный и яркий: салат из свеклы и фасоли, который заменит ужин
Госдума обсуждает тринадцатую пенсию: правда ли это возможно?
Эти плоды работают как щит от простуды: почему без них не обойтись в холода
Есть макароны и худеть — это реально: главный секрет скрыт не в тарелке, а в кастрюле
Бекмамбетов встретился с Кодзимой в Токио: что связывает российского режиссёра и японского геймдизайнера
Небо над Москвой вспыхнуло, как днём: что пролетело над столицей?
Потрясите мир с новой стрижкой: идеальные прически для любого типа лица, выбирайте лучшую
Мёртвая тишина: как животные притворяются мертвыми и зачем это нужно хищникам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.