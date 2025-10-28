Ушёл из жизни Роман Попов: трагическая история звезды Полицейского с Рублёвки

Скончался актёр Роман Попов, запомнившийся зрителям по сериалу "Полицейский с Рублёвки". Ему было 40 лет.

Фото: ВК-аккаунт Романа Попова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Роман Попов

Причиной смерти артиста стал рецидив рака головного мозга. Впервые опухоль у него обнаружили в 2018 году, а спустя семь лет после успешного лечения болезнь вернулась.

В августе артист поделился в своём Telegram-канале, что практически потерял зрение.

"Вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить", — объяснял артист.

Роман Попов выступал в КВН, участвовал в различных юмористических шоу, но наибольшую известность получил благодаря роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Его персонаж был харизматичным, но простоватым другом главного героя Гриши Измайлова (в исполнении актёра Александра Петрова).

Попов продолжил историю своего персонажа в спин-оффе "Детективное агентство Мухича", где его партнёршей стала актриса Софья Каштанова, также ранее снявшаяся в "Полицейском с Рублевки". В 2018 году актёр сбросил 25 килограммов для роли, а ещё 15 килограммов ушли во время борьбы с болезнью. Попов вспоминал этот период с юмором. Он отмечал, что скрывал свой недуг от окружающих.

Роман Попов почти двадцать лет прожил в счастливом браке с супругой Юлией. Пара воспитывала троих детей — Фёдора, Елизавету и Марту.