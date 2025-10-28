Нелли Фуртадо ставит карьеру сцену на паузу: что значит её неожиданное объявление

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:19
Шоу-бизнес

Певица Нелли Фуртадо отметила 25-летие дебютного альбома и объявила о перерыве в концертной деятельности.

Певица Нелли Фуртадо
Фото: Фан аккаунт Нелли Фуртадо ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Нелли Фуртадо

Канадская поп-исполнительница, которая обрела новое поколение фанатов благодаря вирусной популярности своих ранних хитов в соцсетях, отпраздновала в пятницу 25-летие своего дебютного альбома "Whoa, Nelly!" неожиданным заявлением — о временном прекращении выступлений на неопределённый срок.

По словам Фуртадо, хотя "в обозримом будущем" ее нельзя будет увидеть на сцене, а в ближайших планах — "другие творческие и персональные начинания", из музыки она не уходит и будет "всегда идентифицироваться как сонграйтер".

Последний студийный альбом певицы назывался "7", вышел год назад и включал совместные работы с артистами, начиная от Tove Lo и SG Lewis до Bomba Estéreo и Charlotte Day Wilson. С тех пор Нелли выпустила несколько отдельных синглов и исполнила "Maneater" вместе с The Beaches на Sziget Festival, а её первый хит "I'm Like a Bird" с альбома "Whoa, Nelly!" прозвучал на концерте в Торонто в исполнении певицы Дуа Липы, которая выросла на песнях канадской певицы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
