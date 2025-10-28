Из любимого — в неизвестного: Полина Диброва элегантно вычеркнула Товстика из жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:43
Шоу-бизнес

На одном из недавних светских мероприятий блогер и модель Полина Диброва удивила журналистов: в разговоре она впервые намекнула, что её отношения с бизнесменом Романом Товстиком подошли к концу. Видео их беседы опубликовал телеведущий Гера Иващенко, и этот короткий фрагмент мгновенно разошёлся по соцсетям.

Скамейки в парке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скамейки в парке

По словам очевидцев, Полина вела себя спокойно и уверенно, однако на вопрос, поедет ли с ней в отпуск Роман, ответила загадочной фразой: "Кто это?". После короткой паузы она добавила, что совсем скоро сама расставит все точки над "i".

"Думаю, что в дальнейшем я ещё кое-что донесу. Я бы хотела расставить все точки над "i", но это чуть позже. Решено всё, но хотелось бы, чтобы это было от меня", — сказала Полина Диброва.

Эти слова стали поводом для множества догадок — от временного охлаждения до окончательного разрыва.

Как начались их отношения

История Полины и Романа началась в тот период, когда Диброва ещё была замужем за телеведущим Дмитрием Дибровым. По её признанию, чувства к новому избраннику появились неожиданно, но она предпочла честность и рассказала об этом Дмитрию. Супруги приняли решение развестись без скандалов и взаимных обвинений, подчеркнув, что остаются в добрых отношениях ради детей.

Роман Товстик, в свою очередь, также проходил через бракоразводный процесс — однако, в отличие от Полины, его расставание сопровождалось громкими заявлениями и конфликтом, который активно обсуждался в медиа. После того как обе пары официально развелись, влюблённые начали появляться вместе, и публика восприняла это как новую красивую историю любви.

Что известно о Романе Товстике

Роман Товстик — предприниматель, чьё имя прежде редко появлялось в светских хрониках. Однако отношения с женой телеведущего вывели его в центр внимания. Он владеет несколькими компаниями, связанными с девелопментом и инвестициями, и ранее предпочитал оставаться вне публичного поля.

Исторический контекст

История семьи Дибровых долго оставалась одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. Их брак символизировал союз поколений и вызывал интерес аудитории. После развода Полина сохранила своё имя, карьеру и доверие публики, сумев построить самостоятельный медийный путь. Сегодня её личная жизнь вновь оказалась в центре внимания, но уже в новом контексте — как пример зрелого отношения к переменам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
