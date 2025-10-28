Служба по особому сценарию: как Глеба Калюжного коснулась армейская дедовщина

Актёр Глеб Калюжный столкнулся с неприязнью сослуживцев в армии из-за своей популярности.

По мнению его сослуживцев, звезда сериала "Вампиры средней полосы" находится на особом счету у командиров и получает определенные льготы благодаря своей известности, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно рассказам других срочников из Семёновского полка, Калюжный использует свою службу для самопиара и, игнорируя устав, появляется на премьерах в военной форме.

Более того, за полгода актёр не смог наладить дружеские отношения с сослуживцами. Конфликты усилились, когда офицеры стали заступаться за Глеба, что окончательно испортило его отношения с остальными солдатами.

Напомним, 27 мая 2025 года Глеба Калюжного призвали в армию. Он самостоятельно явился на призывной пункт.

Актёр и музыкант, несмотря на прохождение срочной службы в армии, 1 октября побывал на премьере спортивной драмы "Первый на Олимпе", где исполнил одну из главных ролей. Во время пресс-конференции он выразил благодарность командованию своей воинской части за то, что ему предоставили увольнительную, чтобы присутствовать на показе фильма.