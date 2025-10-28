Образы Ольги Бузовой шокируют публику: как на это реагирует стилист звезды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:07
Шоу-бизнес

Стилист певицы и телеведущей Ольги Бузовой высказался о нападках на свою звёздную клиентку из-за эпатажных образов.

Певица Ольга Бузова
Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Ольга Бузова

Звезда "Дома-2" давно привлекает внимание публики не только своими творческими проектами и яркими высказываниями, но и нестандартными нарядами. После выхода телеведущей на красную дорожку комментарии пользователей часто полны возмущения. Многие советуют артистке поменять стилиста.

Однако стилист Никита Карстен, который отвечает за образы Бузовой, не прячется в тени и отмечает, что мнения "специалистов" вызывают у него и самой Ольги только улыбку. Он подчёркивает, что каждый образ тщательно разрабатывается и согласуется с певицей, поэтому на на публике она чувствует себя уверенно.

"Иногда у нас бывают какие-то супер обсуждаемые образы, как, например, "лук" Ким Кардашьян в голубом платье, который, мне кажется, до сих пор не отпускает людей. Я даже помню этот вечер, когда пришел к Оле и говорю: "Вот здесь шикарное платье с показа, можно такую историю, которую будут обсуждать все", — цитирует слова гуру моды "СтарХит".

Сама Бузова не боится экспериментов и регулярно удивляет поклонников. В этом году её появление на VK Fest стало настоящим шоу: телеведущая прошлась по синей дорожке в образе актрисы Мэрилин Монро, а во время своего монолога сыпала острыми комментариями, отвечая на постоянную критику.

27 октября Карстен представил осеннюю коллекцию одежды "Бабкины будни". Модное мероприятие прошло в центре Москвы, в "Happy End Bar". Среди гостей были Прохор Шаляпин, Митя Фомин, Стас Ярушин, Настя Крайнова.

Помимо работы с Ольгой Бузовой, стилист также плотно сотрудничает с Юлией Пересильд и иконой стиля Ириной Понаровской.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

