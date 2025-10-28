Пи Дидди освободят из тюрьмы в 2028 году: почему срок могут сократить на целый год

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Американский рэпер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, получил официальную дату освобождения из федеральной тюрьмы. Согласно данным системы учёта заключённых, он выйдет на свободу 8 мая 2028 года.

Об этом сообщает ABC News, отмечая возможные изменения в сроке заключения. Приговор может быть сокращён на 12 месяцев при успешном прохождении специальной программы.

"Успешное завершение курса даёт право на сокращение назначенного срока отбывания наказания на 12 месяцев", — уточняет издание.

Программа RDAP рассчитана на лечение от наркозависимости и длится 9-12 месяцев.

Комбса осудили за организацию трансфера людей для занятий проституцией. Приговор составил четыре года и два месяца лишения свободы.

Известно, что после оглашения приговорила Пи Дидди обращался к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании, но не получил положительного ответа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
