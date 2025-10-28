Собчак отреагировала на музыкальное видео Пашиняна: когда ждать трек Михаила Круга

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Шоу-бизнес

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал новое музыкальное видео в своём официальном аккаунте. В ролике от 28 октября политик появляется под композицию "Survivor", завершая обращение жестом сердца и пожеланиями добра.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на публикацию в Telegram-канале "Кровавая барыня". Её комментарий содержал отсылку к предыдущему вирусному ролику с участием премьер-министра.

"Михаила Круга он включит уже наконец или сколько ещё ждать, я не понимаю?" — написала Собчак.

Напомним, в начале октября Пашинян уже привлекал внимание прослушиванием трека Земфиры*. Тот случай получил широкий резонанс в социальных сетях.

Интересно, что сама певица Земфира впоследствии отказалась от запланированных выступлений в Армении после распространения ролика с Пашиняном.

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
