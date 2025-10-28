Новый год с артистами: как провести ночь с Григорием Лепсом и Полиной Гагариной

Каждый год в период зимних праздников артисты устраивают плотные гастрольные туры и корпоративные выступления. Именно в эти дни они получают гонорары, вдвое превышающие обычные. Представляем список звёзд, которых можно будет послушать в декабрьские дни в заведениях общепита столицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рихтер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

Полина Гагарина, Григорий Лепс и Теона Контридзе

В одном из самых крупных подмосковных развлекательных комплексов в новогоднюю ночь состоятся концерты певцов Григория Лепса, Полины Гагариной и Теоны Контридзе.

Помимо музыкальных номеров, зрителей ждёт детская программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

После концерта посетители ресторана смогут танцевать под музыку диджея, а организаторы обещают веселье до самого рассвета.

Любители изысканной кухни смогут насладиться блюдами премиум-класса, однако состав меню пока держится в тайне.

Стоимость билетов колеблется от 95 до 295 тысяч рублей, в зависимости от расположения столика относительно сцены.

Татьяна Буланова и Сосо Павлиашвили

Встретить Новый год с певцом Сосо Павлиашвили и певицей Татьяной Булановой в одном из ресторанов в центре столицы можно за 20 тысяч рублей (стоимость ужина не включена). При этом каждый гость получит в подарок бутылку игристого вина.

Приём посетителей начнётся в 21:00. Гостей будут развлекать Дед Мороз, Снегурочка и танцовщицы, а выступления звёзд начнутся после часа ночи.

Желающие могут приобрести билет только на одного исполнителя — в этом случае он обойдётся в 12 тысяч рублей.

В праздничное меню войдут традиционные блюда русской кухни и современная европейская классика.

"Бурановские бабушки"

В одном из московских семейных ресторанов запланировано стандартное новогоднее шоу с концертом "Бурановских бабушек", который состоится после боя курантов. Организаторы обещают подарки от Деда Мороза и живую музыку во всех залах.

Гостей ждут танцы до утра и шампанское. Стоимость новогоднего вечера составит 17 тысяч рублей — в эту сумму уже включены ужин и напитки.

Александр Айвазов

В одной из усадеб Подмосковья на празднике выступит исполнитель хитов "Настя" и "Лилии" — Александр Айвазов.

Билеты для взрослых стоят 16 тысяч рублей, при этом для подростков и детей предусмотрены скидки, а малыши до пяти лет смогут пройти бесплатно.

Гостей ждёт пирамида из игристого вина, праздничный банкет, напитки, а для юных посетителей — развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Главной особенностью вечера станет тематическая фотозона, где можно будет сделать семейные снимки на память.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачёва готова выступить на корпоративе за 10 млн рублей.

Почему новогодних шоу с артистами стало меньше

Несколько лет назад количество новогодних программ с участием звёзд в Москве было значительно больше.

Теперь многие исполнители предпочитают проводить праздники за границей — в Дубае, где можно получить более высокий гонорар.

Кроме того, даже престижные рестораны всё чаще делают ставку не на популярных артистов, а на кавер-группы.

Музыкальный критик Евгений Бабичев в разговоре с изданием "Абзац" пояснил, почему в новогоднюю ночь рестораны всё реже приглашают звёзд первой величины.

"В рестораны чаще всего хотят попасть звезды 1990-х или какие-то "сбитые летчики”. Есть риск не отбить выступление знаменитости, поэтому программу выбирают попроще. Вокалисты шоу "Голос” становятся участниками кавер-бэндов. Это намного выгоднее", — объяснил эксперт.

В прошлом году многие столичные рестораны также отказались от концертов с известными артистами.

Некоторые заведения ради привлечения публики даже разрешили посетителям приносить свой алкоголь — с оплатой пробкового сбора.

Продюсер Иосиф Пригожин тогда в интервью "Абзацу" отметил, что не все рестораны могут позволить себе звёзд, однако сами артисты без заказов не остались — большинство из них выступили на частных праздниках и закрытых вечеринках.