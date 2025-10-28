Скандал на маркетплейсе: почему Канделаки пригрозила судом продавцу с WB

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:24
Шоу-бизнес

Телеведущую Тину Канделаки возмутили продажи на маркетплейсе точной копии известного платья.

Пункт Wildberries
Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт Wildberries

Гениректор телеканала ТНТ обнаружила на WB точную копию платья актрисы Анны Пересильд, в котором юная звезда снялась в фильме "Алиса в Стране чудес".

Канделаки поставила продавцу жёсткий ультиматум.

"Немедленно снять с продаж. Или суд", — потребовала Тина.

По словам главы ТНТ, для неё это дело принципа. Бренду грозит иск о защите интеллектуальной собственности из-за откровенного плагиата.

Алиса в Стране чудес» — российская кино-сказка, премьера которой состоялась 23 октября 2025 года. В центре сюжета — школьница по имени Алиса, случайно оказавшаяся в загадочной и волшебной Стране чудес. Здесь она сталкивается со многими знакомыми людьми, но в совершенно иных обличьях, тогда как саму Алису никто не узнаёт. Теперь девочке предстоит найти путь обратно домой, преодолев на своём пути множество испытаний и преград.

Ранее певица Анна Семенович заявила, что не намерена оставлять безнаказанным продажи картонной фигуры в виде себя на маркетплейсах. Она затеяла судебную тяжбу с теми, кто наживается на её образе без разрешения.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
