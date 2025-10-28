Заграничный размах: Алла Пугачёва приобрела роскошную виллу – известна цена сделки

Певица Алла Пугачёва приобрела роскошную виллу в Болгарии. Стоимость сделки составила около 500 тысяч евро, что эквивалентно 46 миллионам рублей по текущему курсу.

Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Объект расположен в престижной локации у подножия горного массива Витоша. Согласно данным болгарских СМИ, транзакция проводилась через доверенных лиц без личного участия артистки и её супруга Максима Галкина*.

"Все юридические процедуры были завершены в удалённом формате после изучения фотоматериалов объекта", — сообщил источник, знакомый с деталями сделки.

Окончательное решение о покупке принималось на основе визуальной оценки имущества.

Первое посещение виллы запланировано на март следующего года. Этот визит совпадёт с концертными датами Галкина в регионе.

Недавно телеведущая Юлия Меньшова публично призналась, что отказалась от просмотра одного из последних интервью певицы, сославшись на сомнения в искренности высказываний.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста