Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Утренний беспорядок Собчак в Париже: что произошло в её люксовом номере
Рыбак нырнул за рыбой, а поднял историю: на дне реки нашли кости мамонта и носорога
Этот документ меняет правила вынашивания: психолог появится в каждой консультации
Просто, дёшево и по-немецки вкусно: салат, который заменит гарнир и ужин одновременно
Байкал теряет своё зеркало: знаменитый лёд с пузырьками оказался под угрозой исчезновения
Казаки со всей страны собрались в Сенеже: формируется кадровый резерв Всероссийского казачьего общества
Ушёл из жизни Роман Попов: трагическая история звезды Полицейского с Рублёвки
Землетрясение без цунами, но с водой по колено: тихий сценарий, который пугает геологов сильнее волн
Белый потолок официально мёртв: приём, который превращает даже просторную комнату в тесную коробку

Заграничный размах: Алла Пугачёва приобрела роскошную виллу – известна цена сделки

Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва приобрела роскошную виллу в Болгарии. Стоимость сделки составила около 500 тысяч евро, что эквивалентно 46 миллионам рублей по текущему курсу.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Ермолаев Алексей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Объект расположен в престижной локации у подножия горного массива Витоша. Согласно данным болгарских СМИ, транзакция проводилась через доверенных лиц без личного участия артистки и её супруга Максима Галкина*.

"Все юридические процедуры были завершены в удалённом формате после изучения фотоматериалов объекта", — сообщил источник, знакомый с деталями сделки.

Окончательное решение о покупке принималось на основе визуальной оценки имущества.

Первое посещение виллы запланировано на март следующего года. Этот визит совпадёт с концертными датами Галкина в регионе.

Недавно телеведущая Юлия Меньшова публично призналась, что отказалась от просмотра одного из последних интервью певицы, сославшись на сомнения в искренности высказываний.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
Туризм
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Путин утрёт нос Трампу, примирив КНДР и Южную Корею Любовь Степушова Редкий ген позволяет спать всего 4 часа и чувствовать себя отдохнувшим — его тайна раскрыта Игорь Буккер Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Последние материалы
Белый потолок официально мёртв: приём, который превращает даже просторную комнату в тесную коробку
Владелец готов платить, но СТО отворачивается: когда ремонт превращается в головную боль
Постный, сытный и яркий: салат из свеклы и фасоли, который заменит ужин
Госдума обсуждает тринадцатую пенсию: правда ли это возможно?
Эти плоды работают как щит от простуды: почему без них не обойтись в холода
Есть макароны и худеть — это реально: главный секрет скрыт не в тарелке, а в кастрюле
Бекмамбетов встретился с Кодзимой в Токио: что связывает российского режиссёра и японского геймдизайнера
Небо над Москвой вспыхнуло, как днём: что пролетело над столицей?
Потрясите мир с новой стрижкой: идеальные прически для любого типа лица, выбирайте лучшую
Мёртвая тишина: как животные притворяются мертвыми и зачем это нужно хищникам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.