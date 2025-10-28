Заграничный размах: Алла Пугачёва приобрела роскошную виллу – известна цена сделки

Певица Алла Пугачёва приобрела роскошную виллу в Болгарии. Стоимость сделки составила около 500 тысяч евро, что эквивалентно 46 миллионам рублей по текущему курсу.
Объект расположен в престижной локации у подножия горного массива Витоша. Согласно данным болгарских СМИ, транзакция проводилась через доверенных лиц без личного участия артистки и её супруга Максима Галкина*.
"Все юридические процедуры были завершены в удалённом формате после изучения фотоматериалов объекта", — сообщил источник, знакомый с деталями сделки.
Окончательное решение о покупке принималось на основе визуальной оценки имущества.
Первое посещение виллы запланировано на март следующего года. Этот визит совпадёт с концертными датами Галкина в регионе.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
