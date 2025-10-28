Скандал на концерте Icegergert: что грозит рэперу за выкрик опасного лозунга со сцены

Руководитель "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина прокомментировала инцидент, произошедший на недавнем концерте исполнителя Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт ) в Москве.

Фото: ВК-аккаунт ICEGERGERT by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэпер ICEGERGERT

По её словам, артист во время выступления публично выкрикнул лозунг "Жизнь ворам", тем самым распространяя и поощряя элементы криминальной субкультуры среди несовершеннолетних слушателей.

Мизулина отметила, что подобные высказывания представляют угрозу для подростковой аудитории, так как формируют у молодых людей искажённые представления о допустимых нормах поведения. Она напомнила, что движение АУЕ* признано экстремистским и официально запрещено на территории России. Это значит, что любые проявления подобной идеологии недопустимы.

Кроме того, Мизулина напомнила, что летом текущего года Главное управление МВД России по Москве инициировало проверку творчества рэпера. Целью исследования стало выявление признаков пропаганды нацистской или экстремистской символики, а также популяризации употребления наркотических средств в текстах его песен. Основанием для проверки послужили многочисленные инциденты на концертах исполнителя — массовые драки и другие опасные ситуации, представляющие угрозу для посетителей.

По мнению Мизулиной, подобное поведение и содержание выступлений требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов и родителей, поскольку оказывают деструктивное влияние на молодёжную среду.

* организация, признанная в России экстремистской и запрещена в России