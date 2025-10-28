Инстасамка раскритиковала преображение Ивлеевой: почему рэперша не собирается менять образ

Рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) прокомментировала недавнее преображение Насти Ивлеевой. После скандала с вечеринкой блогерша сменила эпатажный образ на скромный имидж в деревенской тематике.
Дарья Зотеева категорически отвергла возможность подобной трансформации в своей карьере. Она подчеркнула, что внешние изменения Ивлеевой не повлияли на её профессиональные принципы.
"С Инстасамкой такого точно не произойдёт, святую я играть не буду", — заявила рэперша в беседе с Ксенией Собчак.
При этом она отметила безупречный внешний вид коллеги в прошлом.
Артистка чётко обозначила свою позицию относительно чужого опыта.
"Настя была для меня огромным примером того, как делать не нужно", — призналась Инстасамка в интервью шоу "Осторожно, Собчак!".
В том же интервью певица рассказала о сожалении относительно своего раннего творчества. Она призналась, что сегодня не стала бы выпускать музыку, которую создавала в первые годы карьеры.
