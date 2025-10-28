Инстасамка раскритиковала преображение Ивлеевой: почему рэперша не собирается менять образ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) прокомментировала недавнее преображение Насти Ивлеевой. После скандала с вечеринкой блогерша сменила эпатажный образ на скромный имидж в деревенской тематике.

Анастасия Ивлеева
Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Ивлеева

Дарья Зотеева категорически отвергла возможность подобной трансформации в своей карьере. Она подчеркнула, что внешние изменения Ивлеевой не повлияли на её профессиональные принципы.

"С Инстасамкой такого точно не произойдёт, святую я играть не буду", — заявила рэперша в беседе с Ксенией Собчак.

При этом она отметила безупречный внешний вид коллеги в прошлом.

Артистка чётко обозначила свою позицию относительно чужого опыта.

"Настя была для меня огромным примером того, как делать не нужно", — призналась Инстасамка  в интервью шоу "Осторожно, Собчак!".

В том же интервью певица рассказала о сожалении относительно своего раннего творчества. Она призналась, что сегодня не стала бы выпускать музыку, которую создавала в первые годы карьеры.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
