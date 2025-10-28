90 лет не чувствую: что Олег Басилашвили сказал о возрасте и поддержке близких

Актёр Олег Басилашвили поделился секретами внутренней молодости, вдохновением от семьи и откровениями о своей карьере и личной жизни.

Фото: ВК-аккаунт Олега Басилашвили by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Олег Басилашвили

91-летний артист признался, что без поддержки близких людей ему вряд ли удалось бы достичь таких высот. Более того, родные помогают ему сохранять внутреннюю молодость и не зацикливаться на возрасте.

"Моя семья сейчас — Тимофей, Мариника, две дочки Ксения и Ольга, жена Галя Мшанская — это то, что мне очень помогает находиться на плаву. Потому что 90 лет я не очень ощущаю. Ну, хотя, конечно, я чувствую себя немолодым человеком. Все-таки они влияют, так сказать, тянут вниз", — откровенничает артист в беседе с репортёрами передачи "Однажды" на НТВ.

За долгие годы творческой карьеры Басилашвили сыграл десятки запоминающихся ролей в легендарных советских картинах. Среди них "Служебный роман", "Вечный зов", "Вокзал для двоих", "Осенний марафон", "О бедном гусаре замолвите слово", "Курьер", "Мастер и Маргарита" и многие другие. По словам Олега Валериановича, именно надёжный семейный тыл стал основой его профессионального успеха и личного счастья.

Актёр был женат дважды. Его первый брак с актрисой Татьяной Дорониной продлился восемь лет. Несмотря на искренние чувства, союз не выдержал испытаний — отношения постепенно сошли на нет. Настоящее же семейное счастье Басилашвили обрёл с журналисткой Галиной Мшанской. Они вместе уже более полувека, и, как отмечает сам артист, тепло и взаимопонимание в их семье не угасают до сих пор.

Мшанская подарила супругу двух дочерей — Ольгу и Ксению, в которых актёр души не чает. Наследницы признаются, что всегда чувствовали внимание и заботу отца, несмотря на его плотный рабочий график, съёмки и театральные постановки.

Первая семья Басилашвили распалась, как говорят, из-за ревности. Молодые супруги поженились рано, и спустя несколько лет отношения начали трещать по швам, когда артистка заподозрила мужа в романе на стороне. Поговаривали также, что Олег Валерианович испытывал некоторую зависть к успехам супруги и долгое время не мог найти себя в профессии. Известность пришла к нему уже после развода.