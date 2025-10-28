Жена Джорджа Клуни выдвинула актёру ультиматум: почему их брак оказался под угрозой

Джордж Клуни столкнулся с серьёзным недовольством супруги после эпизода с чрезмерным употреблением алкоголя. Амаль Клуни считает такое поведение неприемлемым для их отношений.
На церемонии Tony Awards пара демонстрировала идеальное единство, но позже актёр шокировал откровением в интервью Esquire. Он признался в масштабной вечеринке, закончившейся тяжёлым похмельем.
"Амаль провела чёткую линию. Она сказала Джорджу, что не готова закрывать глаза на его пьянство", — сообщил инсайдер RadarOnline.
По его словам, супруга актёра особенно возмущена его публичными признаниями.
Напряжение в семье сохраняется несколько месяцев. Амаль воспринимает инцидент как тревожный сигнал о возможном возврате к прошлым привычкам.
