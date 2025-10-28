Жена Джорджа Клуни выдвинула актёру ультиматум: почему их брак оказался под угрозой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джордж Клуни столкнулся с серьёзным недовольством супруги после эпизода с чрезмерным употреблением алкоголя. Амаль Клуни считает такое поведение неприемлемым для их отношений.

На церемонии Tony Awards пара демонстрировала идеальное единство, но позже актёр шокировал откровением в интервью Esquire. Он признался в масштабной вечеринке, закончившейся тяжёлым похмельем.

"Амаль провела чёткую линию. Она сказала Джорджу, что не готова закрывать глаза на его пьянство", — сообщил инсайдер RadarOnline.

По его словам, супруга актёра особенно возмущена его публичными признаниями.

Напряжение в семье сохраняется несколько месяцев. Амаль воспринимает инцидент как тревожный сигнал о возможном возврате к прошлым привычкам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
