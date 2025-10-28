Кейт Миддлтон начала практиковать осознанность: почему принцесса Уэльская стала медитировать

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон интегрировала практики осознанности в свою повседневную жизнь. Это увлечение сблизило её подход к саморазвитию с методами Меган Маркл.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кейт Миддлтон

Инициатором знакомства с осознанностью выступил британский художник Крис Ливайн, создавший знаменитый портрет королевы Елизаветы II с закрытыми глазами. Его работа вдохновила Кейт на изучение медитативных техник.

"Она всегда заботилась о своём здоровье, но теперь это не просто фитнес и диеты. Медитация помогает ей найти внутренний баланс", — сообщил источник, близкий к королевской семье.

По данным RadarOnline, ежедневные сеансы медитации проходят в Виндзоре ранним утром, до пробуждения детей. Уильям с пониманием относится к превращению их дома в пространство с мягким освещением и успокаивающими ароматами.