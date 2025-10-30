Остров Пасхи и его тайны: что Екатерина Андреева ощутила, прогуливаясь вдоль истуканов

Телеведущая Екатерина Андреева поделилась своими впечатлениями от прогулки по острову Пасхи государства Чили.

Ведущая новостей опубликовала в социальных сетях видео с легендарного острова Пасхи. Она прошлось вдоль каменных истуканов.

"Невероятные ощущения прогуливаться вдоль этих прекрасных статуй. Какое-то странное состояние. Даже не могу объяснить. Казалось бы, подумаешь, стоят какие-то истуканы, но они напитывают энергией. Этот остров невероятный, чувствуешь прилив сил. Где-то посреди Тихого океана", — сказала Екатерина.

Она обратила внимание на то, что статуи все совершенно разные с разными выражениями лиц, разного роста.

Статуи (моаи) на острове Пасхи (Рапануи) были созданы местными жителями острова (рапануйцами). Считается, что их изготовление происходило в период с 1250 по 1500 годы.

Основная часть моаи (около 95%) вырезана из вулканического туфа, добытого в карьере вулкана Рано Рараку.