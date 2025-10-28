Говорит с небом — а деньги идут с земли: что коллеги думают о Кате Лель и сколько она зарабатывает

Певица Катя Лель давно перестала удивлять публику необычными взглядами. В отличие от многих коллег по сцене, она не боится говорить о вещах, которые выходят за рамки привычного. Контакты с пришельцами, энергия космоса и вера в невидимое — всё это стало частью её образа и, кажется, только усилило интерес к артистке.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Катя Лель

Недавно о ней снова заговорили в шоу-бизнесе: продюсер Сергей Дворцов рассказал сайту "Страсти", что певица сегодня переживает настоящий профессиональный подъём. По его словам, за выступление Катя получает от 1,5 до 2 миллионов рублей — и это не предел.

Тайна, ставшая визитной карточкой

Катя Лель никогда не скрывала, что верит в существование внеземных цивилизаций. Её рассказы о встречах с НЛО и "высшими силами" вызывали у одних восторг, у других — скепсис. Но сама певица уверена, что делает правильно, оставаясь собой.

"Мы с ней друзья, с её директором. Я очень хорошо, тепло к ней отношусь. Катя — одна из любимых моих певиц на эстраде. Вдохновение даёт мне даже некое. У неё классная, я бы сказал, энергетика, и она к себе притягивает людей", — отметил Сергей Дворцов.

По его словам, вера Кати — это не эксцентричность ради пиара, а часть её внутреннего мира. Он подчеркнул, что артистка с годами только усилила связь со своим "даром" и научилась использовать его как источник вдохновения.

"Это их проблема": реакция шоу-бизнеса

Многие в индустрии до сих пор не понимают, как исполнительница хита "Мой мармеладный" может всерьёз говорить об общении с инопланетянами. Но, как утверждает продюсер, Катя никогда не стремилась всем угодить.

"Кто-то над ней смеётся, но это их проблема", — добавил Дворцов.

Он уверен, что личная вера не мешает карьере, если человек остаётся искренним. Именно это, по его мнению, помогает Лель держаться на плаву и не терять связи со зрителем.