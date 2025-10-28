Виктория Дайнеко показала свадебные кадры: вот как прошло её торжество

Певица Виктория Дайнеко поделилась кадрами со своего свадебного торжества, на котором она предстала в красивом кремовом платье.

Певица Виктория Дайнеко с мужем

Выпускница "Фабрики звёзд" опубликовала в социальных сетях фото с росписи в ЗАГСе.

"27.04.2025. Полгода муж и жена", — написала под снимком певица.

Исполнительница хита "Я просто сразу от тебя уйду" состоит в браке с бизнесменом и геологом Беркели Овезовым. 16 марта 2025 года он предложил ей стать его женой прямо во время футбольного матча, а 27 апреля 2025 года пара сыграла свадьбу.

У каждого из супругов есть дети от предыдущих отношений. У Виктории — дочь Елизавета, рожденная в браке с барабанщиком Дмитрием Клейманом. У Беркели — две дочери, Кира и Элиза, от предыдущего брака с предпринимательницей Анной Кинцлер.

Ранее Дайнеко пожаловалась на поведение экс-супруга, который остался недоволен тем, что ему привели на несколько дней заболевшую простудой дочку.