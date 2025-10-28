Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти ньокки тают во рту: раскройте секрет нежного теста и сливочного соуса с четырьмя видами сыра
Камера ошиблась — а платить всё равно вам: как водителям отбиться от ложных штрафов
От саблезубых монстров до пушистых богинь — тайная история хищников, которые решили остаться с нами
Развязка близко: акционеры определят, получит ли Илон Маск $1 трлн
Андрей Рублёв наконец прервал серию поражений: что стоит за долгожданной победой в Париже
Простуда ушла — усталость осталась: витамины, которые реально возвращают энергию
Эти незаметные ошибки в зале ускоряют износ суставов — вот как тренироваться без травм
Самое медленное существо планеты: зачем природа создала животное, которое ест месяц и почти не моргает
Сделка века: Лукойл выставляет на продажу свои международные активы

Джиган выбрал адвоката: уже назначена дата беседы, которая решит судьбу звёздного брака

2:39
Шоу-бизнес

Пара Джигана и Оксаны Самойловой вновь привлекает внимание поклонников, которые с интересом следят за развитием событий в их истории. В начале октября жена рэпера подала на развод, и уже 28 октября между супругами назначена официальная беседа. Впрочем, источники уверены: громкий разрыв может оказаться частью нового реалити-шоу, а не настоящей семейной драмы.

Джиган и Оксана Самойлова
Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джиган и Оксана Самойлова

Судебный процесс как часть шоу

Заявление Самойловой о расторжении брака принято к производству, представители обеих сторон уже ознакомились с материалами дела. На первый взгляд — стандартная процедура, но интерес к процессу подогревается выбором защиты Джигана. Рэпер привлёк к делу известного адвоката Сергея Жорина, который специализируется на громких медийных конфликтах. Как пишет "СтарХит", адвокат воздержался от каких-либо комментариев журналистам.

Юрист, ранее защищавший интересы Евгения Петросяна и Иосифа Пригожина, умеет превращать судебные истории в управляемые медийные сюжеты. Именно его участие заставило многих предположить: семейная драма Джигана — не только личная история, но и часть пиар-кампании перед запуском нового реалити.

В 2020 году Самойлова уже пыталась подать на развод из-за поведения мужа во время карантина. Тогда всё закончилось извинениями и лечением рэпера. За пять лет ситуация повторяется почти по тем же шагам — заявление, резонанс, обсуждение, музыка и, возможно, примирение. Похоже, семья нашла свой способ превращать кризис в контент.

Семейный бизнес на эмоциях

В скором времени стартуют съёмки шоу, где участвует вся семья: Джиган, Оксана и их четверо детей. Артист уже сообщил, что проект будет максимально откровенным.

"Это шоу о нашей семье. Там буду я, Оксана и дети. Это круглосуточные съёмки. Ну разве что на туалет будем прерываться", — рассказал рэпер.

По задумке, зрители увидят "реальную жизнь" звездной пары. Однако за фасадом откровенности может скрываться продуманный медиаплан: громкий развод, обсуждения в соцсетях, а затем — примирение на экране.

Самойлова изменила имидж, а Джиган выпустил песню "Раз и навсегда", посвящённую жене. Всё это выглядит как звенья одной цепи — эмоционально насыщенного, но контролируемого сценария.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Бизнес
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Домашние животные
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Один пшик — и матрице конец: как уборка заканчивается покупкой нового телевизора
Недвижимость
Один пшик — и матрице конец: как уборка заканчивается покупкой нового телевизора
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Последние материалы
Сделка века: Лукойл выставляет на продажу свои международные активы
Забудьте про утюг: 3 кубика льда в стиральной машине — и ваши вещи идеально гладкие
Эти машины живут дольше браков: рейтинг надёжности 2025 лишил интриги — победитель очевиден
Осторожно, ваши данные: 183 млн паролей утекли в сеть — что делать
Каждый упавший волос — следствие сбоя внутри: где искать источник проблемы — в голове или в крови
С виду капризный, а на деле непотопляемый: растение, которое переживёт забывчивого хозяина
Хрустящий кокос, нежная начинка: раскрыт главный секрет домашних конфет — справится даже новичок
Ни один родственник этого не сделал: Слава вытащила гражданского мужа из лап смертельного недуга
Невероятное рядом: Китай открывает дверь в мир будущего, где технологии правят балом
Вы выжимаете максимум, а тело не отвечает? Возможно, виноват не тренер, а этот гормон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.