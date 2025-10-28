Джиган выбрал адвоката: уже назначена дата беседы, которая решит судьбу звёздного брака

Пара Джигана и Оксаны Самойловой вновь привлекает внимание поклонников, которые с интересом следят за развитием событий в их истории. В начале октября жена рэпера подала на развод, и уже 28 октября между супругами назначена официальная беседа. Впрочем, источники уверены: громкий разрыв может оказаться частью нового реалити-шоу, а не настоящей семейной драмы.

Судебный процесс как часть шоу

Заявление Самойловой о расторжении брака принято к производству, представители обеих сторон уже ознакомились с материалами дела. На первый взгляд — стандартная процедура, но интерес к процессу подогревается выбором защиты Джигана. Рэпер привлёк к делу известного адвоката Сергея Жорина, который специализируется на громких медийных конфликтах. Как пишет "СтарХит", адвокат воздержался от каких-либо комментариев журналистам.

Юрист, ранее защищавший интересы Евгения Петросяна и Иосифа Пригожина, умеет превращать судебные истории в управляемые медийные сюжеты. Именно его участие заставило многих предположить: семейная драма Джигана — не только личная история, но и часть пиар-кампании перед запуском нового реалити.

В 2020 году Самойлова уже пыталась подать на развод из-за поведения мужа во время карантина. Тогда всё закончилось извинениями и лечением рэпера. За пять лет ситуация повторяется почти по тем же шагам — заявление, резонанс, обсуждение, музыка и, возможно, примирение. Похоже, семья нашла свой способ превращать кризис в контент.

Семейный бизнес на эмоциях

В скором времени стартуют съёмки шоу, где участвует вся семья: Джиган, Оксана и их четверо детей. Артист уже сообщил, что проект будет максимально откровенным.

"Это шоу о нашей семье. Там буду я, Оксана и дети. Это круглосуточные съёмки. Ну разве что на туалет будем прерываться", — рассказал рэпер.

По задумке, зрители увидят "реальную жизнь" звездной пары. Однако за фасадом откровенности может скрываться продуманный медиаплан: громкий развод, обсуждения в соцсетях, а затем — примирение на экране.

Самойлова изменила имидж, а Джиган выпустил песню "Раз и навсегда", посвящённую жене. Всё это выглядит как звенья одной цепи — эмоционально насыщенного, но контролируемого сценария.