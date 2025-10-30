Тайна материнства: Анна Старшенбаум рассказала о сложностях с младшим сыном Эриком

Актриса Анна Старшенбаум представила своего младшего сына Эрика и поделилась интересными подробностями о его первых приключениях.

Фото: Инстаграм Анны Старшенбаум by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Анна Старшенбаум с сыном

Звезда фильма "Мой парень — ангел" опубликовала в социальных сетях фото сына, которому в феврале исполнится два года. Она отметила, что в первый год жизни малыш то и дело лез во все опасные места, а в последнее время он крушит всё вокруг себя.

На фото ребёнок запечатлён с собакой породы хаски в окружении осеннего антуража с тыквами.

Ранее Анна советовалась с подписчиками по поводу возможной эмиграции в Испанию. Актриса сетовала на то, что уже давно не снимается в российском кино, так как отечественная индустрия, по её мнению, делает некачественные фильмы.

С 2009 года Старшенбаум была в браке с актёром Алексеем Бардуковым. В этом союзе на свет появился сын Иван. Однако в августе 2017 года актриса объявила о разрыве с коллегой.

С 2022 года артистка состоит в отношениях со спортсменом Даниилом Наумовым. Пара воспитывает сына Эрика.