Горькие огурцы Памелы Андерсон: почему блогера удивил вкус солений от знаменитой актрисы

Блогер из Санкт-Петербурга Евгения Вернер приобрела банку маринованных огурцов, которые звезда Голливуда Памела Андерсон выпустила ограниченной серией.

Фото: Фан-аккаунт Памелы Андерсон ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Памела Андерсон

Особенность маринада огурцов от американской артистки заключается в том, что в рассол добавляются розы. Блогер похвалила соленья за хруст, но отметила, что у них присутствует характерный горьковатый привкус. Она предостерегла подписчиков от покупки творения голливудской актрисы.

Андерсон презентовала маринованные огурцы с лепестками роз под брендом Pamela's Pickles в августе 2025 года. Рецепт маринада был разработан двоюродной тетёй актрисы, но идея добавить туда сушёные лепестки роз принадлежит самой Памеле. В состав продукта также входят розовый перец, чили гуахильо, копчёная морская соль и перец эспелет.

Пикантная закуска обладает сложным вкусом с травяными, дымными, острыми и цветочными оттенками. Одна банка огурцов стоит 38 долларов. Средства от продажи Памела обещала направить в Службу спасения дикий животных Калифорнии.