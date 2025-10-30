83-летняя Барбара Стрейзанд помнит розу для Клинтона: как выглядел подаренный президенту цветок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:29
Шоу-бизнес

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд рассказала о подаренной экс-президенту США Биллу Клинтону кустовой розе.

Актриса Барбара Стрейзанд
Фото: Истаграм Барбары Стрейзанд by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Барбара Стрейзанд

83-летняя Стрейзанд вспомнила, как в те годы, когда Клинтон находился в Белом доме, у него был великолепный розовый сад. Тогда она отправила туда розовую розу с её именем, где она вскоре распустилась.

Теперь же, по словам артистки, в резиденции нынешнего президента США нет места, куда можно было бы отправить "ребёнка" Барбары, поскольку всё вокруг заасфальтировано.

"Это очень грустно", — посетовала знаменитость.

Сорт розы "Барбра Стрейзанд" был создан в 2001 году. Когда певица услышала о том, что в её честь хотят назвать розу, она сказала, что хотела бы, чтобы цветок хорошо пах и не болел. В итоге получилась чайно-гибридная роза с большими цветами диаметром около 10 см, состоящими из 35 махровых лепестков. Окрас у этой розы пастельный сиреневый.

К слову, сад американской знаменитости был оформлен в элегантном английском стиле. По словам специалистов в области ландшафтного дизайна, он отличался утончёнными решётками, красивыми каменными стенами, водоёмами и вьющимися кремовыми розами.

 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
