Ни один родственник этого не сделал: Слава вытащила гражданского мужа из лап смертельного недуга

2:50
Шоу-бизнес

Певица Слава откровенно рассказала о расставании с гражданским мужем Анатолием Данилицким, с которым прожила долгие годы. В их жизни случались разные периоды, и теперь Слава затронула неизвестную ранее главу — болезнь своего бывшего избранника.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

Разрыв без скандала, но с болью

По словам Славы, их отношения с Анатолием пережили непростой период, и сейчас они почти не общаются. При этом бывший избранник, по её словам, пытается наладить контакт. Причиной охлаждения стали измены, о которых певица узнала не сразу. Она говорит об этом спокойно, но чувствуется, что за внешней лёгкостью скрыта обида.

"Он мне подарил колечко — я его отдала своей дочке. Потому что я считаю, такое кольцо мне дарить неприлично. Мне нужно колечко раз в восемь больше, и он может себе это позволить. Вот когда он мне сделает подарок, которого я достойна, тогда, может, я его и прощу. Ну так чтобы просто дни рождения вместе справлять", — цитирует певицу "МК".

Любовь, проверенная болезнью

Несмотря на разногласия, Слава подчеркнула, что во времена, когда супруг тяжело болел, она не оставила его. Певица рассказала, что именно она помогла Анатолию победить рак — в момент, когда никто другой рядом не оказался. Эту тему она затронула эмоционально, с долей сарказма, за которым явно прячется боль.

"Я вылечила ему рак — ни один его родственник этого не делал. Ни его дочки, ни любовницы, которые, как мне кажется, находятся в каждом городе, куда я сейчас поеду. Мне кажется, что для них буду выступать", — смеялась сквозь слёзы Анастасия.

Она не скрывает, что отношение к бывшему возлюбленному теперь противоречивое: благодарность за годы вместе сочетается с усталостью от пережитого.

"Ну, я счастлива за его либидо: в 73 года, считаю, он молодец", — добавила певица.

Новая глава без любви

Сегодня Слава не спешит начинать новые отношения. Она призналась, что не чувствует внутренней готовности к ним и предпочитает сосредоточиться на семье и творчестве.

"Сейчас мне никто не нужен. Я хочу работать, заниматься дочерями, внуком", — подытожила звезда.

Творчество по-прежнему остаётся для певицы лучшей терапией, которая помогает ей отпустить прошлое и наполнить жизнь новым смыслом.

Певица известна тем, что предпочитает говорить с поклонниками откровенно. После тяжёлых личных переживаний она решила вернуться к привычным источникам вдохновения — сцене, спорту и путешествиям. Слава старается держать себя в тонусе и не терять внутреннего света.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
