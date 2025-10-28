Ни один родственник этого не сделал: Слава вытащила гражданского мужа из лап смертельного недуга

Певица Слава откровенно рассказала о расставании с гражданским мужем Анатолием Данилицким, с которым прожила долгие годы. В их жизни случались разные периоды, и теперь Слава затронула неизвестную ранее главу — болезнь своего бывшего избранника.
По словам Славы, их отношения с Анатолием пережили непростой период, и сейчас они почти не общаются. При этом бывший избранник, по её словам, пытается наладить контакт. Причиной охлаждения стали измены, о которых певица узнала не сразу. Она говорит об этом спокойно, но чувствуется, что за внешней лёгкостью скрыта обида.
"Он мне подарил колечко — я его отдала своей дочке. Потому что я считаю, такое кольцо мне дарить неприлично. Мне нужно колечко раз в восемь больше, и он может себе это позволить. Вот когда он мне сделает подарок, которого я достойна, тогда, может, я его и прощу. Ну так чтобы просто дни рождения вместе справлять", — цитирует певицу "МК".
Несмотря на разногласия, Слава подчеркнула, что во времена, когда супруг тяжело болел, она не оставила его. Певица рассказала, что именно она помогла Анатолию победить рак — в момент, когда никто другой рядом не оказался. Эту тему она затронула эмоционально, с долей сарказма, за которым явно прячется боль.
"Я вылечила ему рак — ни один его родственник этого не делал. Ни его дочки, ни любовницы, которые, как мне кажется, находятся в каждом городе, куда я сейчас поеду. Мне кажется, что для них буду выступать", — смеялась сквозь слёзы Анастасия.
Она не скрывает, что отношение к бывшему возлюбленному теперь противоречивое: благодарность за годы вместе сочетается с усталостью от пережитого.
"Ну, я счастлива за его либидо: в 73 года, считаю, он молодец", — добавила певица.
Сегодня Слава не спешит начинать новые отношения. Она призналась, что не чувствует внутренней готовности к ним и предпочитает сосредоточиться на семье и творчестве.
"Сейчас мне никто не нужен. Я хочу работать, заниматься дочерями, внуком", — подытожила звезда.
Творчество по-прежнему остаётся для певицы лучшей терапией, которая помогает ей отпустить прошлое и наполнить жизнь новым смыслом.
Певица известна тем, что предпочитает говорить с поклонниками откровенно. После тяжёлых личных переживаний она решила вернуться к привычным источникам вдохновения — сцене, спорту и путешествиям. Слава старается держать себя в тонусе и не терять внутреннего света.
