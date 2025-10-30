Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасный гость из 2024 года: крошечный астероид, способный запустить цепную реакцию в космосе
Худеть, не ограничивая себя: европейский подход, который переворачивает привычное понимание диет
Вирус, который есть у 90% людей, но проявляется лишь у ослабленных: как он ждёт подходящего момента
Не тратьте время и нервы на побелку: старый дедовский трюк сработает лучше любой краски
Золотое утро начинается здесь: простой продукт, который заменяет кофе и витамины одновременно
Настоящий харчо по-грузински: секрет вкуса — не мясо, а то, что добавляют в бульон в самом конце
Ночной будильник на лапках: как кошка лишает часов сна — и что с этим сделать
Пресс без коврика и боли в спине: простая тренировка стоя, которая реально работает
Колыма хранит тайну древних морей: генетики расшифровали историю арктических рыб

Новый кавер: почему Жуков разрешил российской звезде перепеть свою популярную песню

2:47
Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков разрешил исполнительнице трека "Сигма Бой" Марии Янковской сделать ремейк своей популярной песни "Ла-Ла-Ла".

Певец Сергей Жуков и певица Маша Янковская
Фото: Инстаграм Сергея Жукова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Сергей Жуков и певица Маша Янковская

Жуков напомнил артистке, что за годы существования песни множество звёзд пытались её переосмыслить. Речь идёт о таких знаменитостях, как группа Metallica и певица Тейлор Свифт. Даже футбольный клуб "Байер Леверкузен" адаптировал песню в качестве фан-гимна, который теперь звучит на стадионах. При это Жуков выразил сожаление, что это сделали не ЦСКА.

Артист отметил, что музыка "Руки Вверх!" всегда объединяла поколения, и ему очень приятно, что молодые и яркие артисты также чувствуют эту связь. Теперь, по его словам, пришёл момент, чтобы снова поделиться этой энергией с аудиторией. Он считает, что если эта знакомая мелодия вдохновит кого-то на что-то новое, значит это было сделано не зря.

К слову, Жуков уже рассказывал о нескольких известных зарубежных артистах, которые сделали каверы на его знаменитую песню. Одним из первых и самых заметных стала версия в исполнении группы ATC, выпущенная в 2000 году. Немецкие продюсеры адаптировали песню, спев её на английском языке и назвав "Around The World". Этот вариант молниеносно стал звучать на радиостанциях по всему миру.

В 2007 году свою версию композиции выпустила группа beFour, которая представила её как "Magic Melody". Этот кавер также привлек внимание и завоевал популярность среди поклонников поп-музыки.

Не остались в стороне и Мел С из Spice Girls. Она представила англоязычную версию "Around The World", исполненную с симфоническим оркестром, что придавало известному хиту особую классическую атмосферу.

Однако, как отметил сам Жуков, в 2010 году он столкнулся с ситуацией, которую он воспринял как плагиат. Американская певица Оберн Уильямс выпустила клип, в котором припев сильно напоминал его "Ла-ла-ла". Жуков выразил уверенность, что этот элемент был просто заимствован из его песни.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Последние материалы
Колыма хранит тайну древних морей: генетики расшифровали историю арктических рыб
Хурма меняет курс: Россия больше не главный покупатель золотых плодов из Азербайджана
Забудьте о растекшемся макияже: сделайте полуприкрытые веки вашим преимуществом
Забыли, зачем открыли холодильник? Память — как мышца: тренируй, и мозг перестанет подводить
Меньше дел, больше блеска: голливудская уборка спасает уставших от бесконечного быта
США и Китай нашли общую выгоду — но для кого она обернётся катастрофой
Забудьте про унылые обеды: франкфуртский суп — просто и сытно
Пыль побеждает даже после мойки: главный враг чистого салона оказался не дорога
Как управлять ростом растений, будто у вас пульт в руках: советы, которые работают
Володя удивил: Мария Погребняк перечислила достижения своего годовалого сына
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.