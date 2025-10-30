Новый кавер: почему Жуков разрешил российской звезде перепеть свою популярную песню

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков разрешил исполнительнице трека "Сигма Бой" Марии Янковской сделать ремейк своей популярной песни "Ла-Ла-Ла".

Певец Сергей Жуков и певица Маша Янковская

Жуков напомнил артистке, что за годы существования песни множество звёзд пытались её переосмыслить. Речь идёт о таких знаменитостях, как группа Metallica и певица Тейлор Свифт. Даже футбольный клуб "Байер Леверкузен" адаптировал песню в качестве фан-гимна, который теперь звучит на стадионах. При это Жуков выразил сожаление, что это сделали не ЦСКА.

Артист отметил, что музыка "Руки Вверх!" всегда объединяла поколения, и ему очень приятно, что молодые и яркие артисты также чувствуют эту связь. Теперь, по его словам, пришёл момент, чтобы снова поделиться этой энергией с аудиторией. Он считает, что если эта знакомая мелодия вдохновит кого-то на что-то новое, значит это было сделано не зря.

К слову, Жуков уже рассказывал о нескольких известных зарубежных артистах, которые сделали каверы на его знаменитую песню. Одним из первых и самых заметных стала версия в исполнении группы ATC, выпущенная в 2000 году. Немецкие продюсеры адаптировали песню, спев её на английском языке и назвав "Around The World". Этот вариант молниеносно стал звучать на радиостанциях по всему миру.

В 2007 году свою версию композиции выпустила группа beFour, которая представила её как "Magic Melody". Этот кавер также привлек внимание и завоевал популярность среди поклонников поп-музыки.

Не остались в стороне и Мел С из Spice Girls. Она представила англоязычную версию "Around The World", исполненную с симфоническим оркестром, что придавало известному хиту особую классическую атмосферу.

Однако, как отметил сам Жуков, в 2010 году он столкнулся с ситуацией, которую он воспринял как плагиат. Американская певица Оберн Уильямс выпустила клип, в котором припев сильно напоминал его "Ла-ла-ла". Жуков выразил уверенность, что этот элемент был просто заимствован из его песни.