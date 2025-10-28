Какие ногти и губы: почему Ирина Безрукова назвала творчество Инстасамки примитивным

Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова раскритиковала творчество Инстасамки, назвав её "фриком с примитивным вокалом".

Фото: ВК-аккаунт Инстасамки by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Инстасамка

Звезде театра и кино предложили ознакомиться с клипом молодой исполнительницы. Судя по реакции Безруковой, она была далеко не в восторге.

В клипе Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) традиционно предстала в образе светской дамы. Песня была посвящена роскошному и экстравагантному стилю жизни, ассоциирующемуся с богатыми российскими элитами, чья жизнь тесно связана с нефтяной индустрией.

Эта концепция и посыл композиции не пришлись по душе актрисе. Фрагмент видео с критикой актриса опубликовала в социальных сетях.

"Образ очень примитивной девушки, — прокомментировала Ирина. — Ни у одной из девушек на обложке журнала я не видела таких ногтей и губ, это уже ближе к фрикам, мне кажется. Девушка совсем не поющая".

Кроме того, Безрукова подчеркнула, что такая песня вполне могла бы быть исполнена любой девушкой с улицы, что добавляет ещё больше сомнений в её вокальных способностях.

